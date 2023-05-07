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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Штурм
Аустрия - Штурм: обзор матча 07 мая 2023
Аустрия
07.05.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 6 тур
1 : 2
Завершен
Штурм
53'
М. Балтакса
21'
Д. Шнегг
43'
Э. Эмега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Штурм
Замена
Г. Тигль
️️️️
М. Мартинс
90'
+1
90'
+1
Замена
В. Бевинг
️️️️
А. Прасс
Желтая карточка
М. Мартинс
87'
Замена
Н. Доведан
️️️️
А. Грубер
86'
Замена
А. Юкич
️️️️
М. Браунедер
78'
Замена
М. Польстер
️️️️
М. Балтакса
78'
70'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
А. Боркович
66'
Замена
Т. Хорват
️️️️
О. Китеишвили
66'
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
М. Саркария
ГОЛ! 1:2!
М. Балтакса
Пас отдал
Р. Ранфтль
53'
52'
Желтая карточка
Д. Шнегг
Замена
Л. Мюль
️️️️
Й. Хандль
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Э. Эмега
30'
Желтая карточка
Э. Эмега
Желтая карточка
М. Фишер
30'
21'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шнегг
Пас отдал
Ю. Газибегович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
5
Лукас Мюль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
77
Александар Юкич
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
14
Томи Хорват
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
4-2-2-2
1
Фрюхтль
46
Хандль
4
Мартинс
3
Балтакса
40
Мейсль
26
Ранфтль
23
Браунедер
36
Фиц
30
Фишер
9
Табакович
9
Грубер
3-2-3-1-1
13
Оконкво
5
Вютрих
6
Боркович
4
Горенц-Станкович
70
Газибегович
23
Шнегг
25
Хирлендер
8
Китеишвили
22
Прасс
11
Саркария
22
Эмега
46
Хандль
5
Мюль
5
Мюль
46
Хандль
4
Мартинс
39
Тигль
39
Тигль
4
Мартинс
23
Браунедер
77
Юкич
77
Юкич
23
Браунедер
3
Балтакса
43
Польстер
43
Польстер
3
Балтакса
9
Грубер
14
Доведан
14
Доведан
9
Грубер
6
Боркович
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
6
Боркович
8
Китеишвили
14
Хорват
14
Хорват
8
Китеишвили
22
Прасс
11
Бевинг
11
Бевинг
22
Прасс
11
Саркария
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
11
Саркария
Остались в запасе
Аустрия
Штурм
99
Мирко Кос
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
Главный тренер
Манфред Шмид
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
77
Иван Любич
ОП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
8
Джеймс Холланд
ОП
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
77
Иван Любич
ОП
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Аустрия - Штурм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Информация о матче
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