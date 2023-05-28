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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Аустрия
ЛАСК - Аустрия: обзор матча 28 мая 2023
ЛАСК
28.05.2023, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа A, 9 тур
3 : 1
Завершен
Аустрия
4'
К. Накамура
81'
М. Любичич
90'
М. Усор
48'
Д. Фиц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Аустрия
Желтая карточка
Т. Гойгингер
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Фишер
ГОЛ! 3:1!
М. Усор
Пас отдал
Р. Жуль
90'
Замена
М. Таловеров
️️️️
С. Хорват
85'
82'
Замена
М. Браунедер
️️️️
Д. Холланд
ГОЛ! 2:1!
М. Любичич
Пас отдал
Т. Гойгингер
81'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
П. Михорль
70'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
К. Накамура
70'
Замена
М. Усор
️️️️
Ф. Флеккер
61'
Замена
М. Любичич
️️️️
И. Мустафа
61'
Желтая карточка
Р. Жуль
59'
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фиц
46'
Замена
А. Грубер
️️️️
А. Юкич
46'
Замена
Й. Хандль
️️️️
Л. Мюль
45'
+2
Желтая карточка
Д. Холланд
38'
Желтая карточка
Л. Мюль
29'
Замена
М. Польстер
️️️️
Д. Лейднер
Желтая карточка
С. Хорват
17'
16'
Желтая карточка
М. Мартинс
Желтая карточка
П. Михорль
9'
ГОЛ! 1:0!
К. Накамура
Пас отдал
Ф. Флеккер
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
11
Кеито Накамура
ЛВ
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
40
Moritz Wurdinger
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Мозес Усор
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
3-1-3-3
26
Лаваль
30
Стойкович
4
Цирайс
33
Лукенедер
34
Михорль
11
Накамура
30
Хорват
29
Флеккер
19
Поцман
32
Жуль
23
Мустафа
4-1-1-3-1
1
Фрюхтль
5
Мюль
4
Мартинс
40
Мейсль
16
Лейднер
8
Холланд
26
Ранфтль
77
Юкич
36
Фиц
30
Фишер
9
Табакович
30
Хорват
40
Таловеров
40
Таловеров
30
Хорват
34
Михорль
32
Йовичич
32
Йовичич
34
Михорль
29
Флеккер
8
Усор
8
Усор
29
Флеккер
23
Мустафа
27
Любичич
27
Любичич
23
Мустафа
11
Накамура
36
Гойгингер
36
Гойгингер
11
Накамура
5
Мюль
46
Хандль
46
Хандль
5
Мюль
8
Холланд
23
Браунедер
23
Браунедер
8
Холланд
16
Лейднер
43
Польстер
43
Польстер
16
Лейднер
77
Юкич
9
Грубер
9
Грубер
77
Юкич
Остались в запасе
ЛАСК
Аустрия
30
Александер Шлагер
ВР
40
Moritz Wurdinger
ЦЗ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
99
Мирко Кос
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
30
Александер Шлагер
ВР
40
Moritz Wurdinger
ЦЗ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
39
Георг Тигль
ПЗ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча ЛАСК - Аустрия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
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