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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - ЛАСК
Аустрия - ЛАСК: обзор матча 02 апреля 2023
Аустрия
02.04.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 1 тур
2 : 2
Завершен
ЛАСК
58'
М. Браунедер
62'
Р. Ранфтль
73'
К. Накамура
90+1'
Ф. Флеккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - ЛАСК
Замена
Г. Тигль
️️️️
Р. Ранфтль
90'
+6
90'
+3
Желтая карточка
Р. Жуль
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Ф. Флеккер
Пас отдал
Р. Реннер
89'
Замена
М. Таловеров
️️️️
С. Хорват
Замена
Н. Доведан
️️️️
М. Браунедер
86'
Замена
А. Грубер
️️️️
Д. Фиц
80'
78'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
П. Михорль
78'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Усор
73'
ГОЛ! 2:1!
К. Накамура
72'
Желтая карточка
Р. Реннер
68'
Замена
И. Мустафа
️️️️
М. Любичич
ГОЛ! 2:0!
Р. Ранфтль
Пас отдал
М. Фишер
62'
ГОЛ! 1:0!
М. Браунедер
58'
Замена
М. Польстер
️️️️
Д. Лейднер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
36
Рене Реннер
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
30
Саша Хорват
АП
8
Мозес Усор
ПВ
32
Роберт Жуль
ЦФ
27
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
70
Джан Келеш
ЛВ
14
Никола Доведан
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
23
Ибрахим Мустафа
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
11
Adil Taoui
ЦФ
4-2-3-1
1
Фрюхтль
16
Лейднер
4
Мартинс
5
Мюль
46
Хандль
26
Ранфтль
23
Браунедер
77
Юкич
36
Фиц
30
Фишер
9
Табакович
3-2-3-2
30
Шлагер
4
Цирайс
33
Лукенедер
30
Стойкович
36
Реннер
34
Михорль
8
Усор
30
Хорват
11
Накамура
27
Любичич
32
Жуль
26
Ранфтль
39
Тигль
39
Тигль
26
Ранфтль
16
Лейднер
43
Польстер
43
Польстер
16
Лейднер
23
Браунедер
14
Доведан
14
Доведан
23
Браунедер
36
Фиц
9
Грубер
9
Грубер
36
Фиц
30
Хорват
40
Таловеров
40
Таловеров
30
Хорват
34
Михорль
32
Йовичич
32
Йовичич
34
Михорль
27
Любичич
23
Мустафа
23
Мустафа
27
Любичич
8
Усор
29
Флеккер
29
Флеккер
8
Усор
Остались в запасе
Аустрия
ЛАСК
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
26
Тобиас Лаваль
ВР
19
Марвин Поцман
ЦФ
11
Adil Taoui
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
Остались в запасе
26
Тобиас Лаваль
ВР
19
Марвин Поцман
ЦФ
11
Adil Taoui
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия - ЛАСК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
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