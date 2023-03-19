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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Рапид
Аустрия - Рапид: обзор матча 19 марта 2023
Аустрия
19.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Рапид
40'
Х. Табакович
53'
Д. Лейднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия - Рапид
Желтая карточка
М. Браунедер
90'
+1
88'
Желтая карточка
М. Груль
Замена
М. Балтакса
️️️️
М. Мейсль
87'
Замена
М. Польстер
️️️️
Д. Лейднер
87'
Замена
Д. Келеш
️️️️
Д. Фиц
71'
66'
Замена
Т. Шик
️️️️
Д. Касиус
66'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Д. Петрович
57'
Желтая карточка
Й. Ауэр
57'
Замена
О. Штрунц
️️️️
А. Байич
ГОЛ! 2:0!
Д. Лейднер
53'
ГОЛ! 1:0!
Х. Табакович
Пас отдал
Д. Лейднер
40'
Замена
Г. Тигль
️️️️
М. Мартинс
35'
26'
Желтая карточка
Д. Касиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
36
Доминик Фиц
АП
77
Александар Юкич
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
23
Йонас Ауэр
ЛП
18
Марко Груль
ЛВ
6
Алекса Пейич
ОП
21
Деян Петрович
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
12
Анте Байич
ПП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
7
Ромео Вучич
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
17
Оливер Штрунц
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Фрюхтль
4
Мартинс
5
Мюль
40
Мейсль
16
Лейднер
46
Хандль
23
Браунедер
30
Фишер
77
Юкич
36
Фиц
9
Табакович
3-1-3-2-1
1
Хедл
30
Касиус
21
Соллбауэр
14
Кверфельд
6
Пейич
12
Байич
21
Петрович
23
Ауэр
18
Грайль
18
Груль
9
Бургшталлер
40
Мейсль
3
Балтакса
3
Балтакса
40
Мейсль
4
Мартинс
39
Тигль
39
Тигль
4
Мартинс
36
Фиц
70
Келеш
70
Келеш
36
Фиц
16
Лейднер
43
Польстер
43
Польстер
16
Лейднер
30
Касиус
13
Шик
13
Шик
30
Касиус
12
Байич
17
Штрунц
17
Штрунц
12
Байич
21
Петрович
9
Циммерманн
9
Циммерманн
21
Петрович
Остались в запасе
Аустрия
Рапид
99
Мирко Кос
ВР
7
Ромео Вучич
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
7
Ромео Вучич
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Аустрия - Рапид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
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