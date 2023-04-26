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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия
Штурм - Аустрия: обзор матча 26 апреля 2023
Штурм
26.04.2023, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 5 тур
3 : 2
Завершен
Аустрия
23'
М. Саркария
62'
О. Китеишвили
63'
М. Саркария
10'
Х. Табакович
39'
Х. Табакович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Аустрия
Замена
В. Бевинг
️️️️
Б. Силва Тейшейра
87'
82'
Замена
Н. Доведан
️️️️
А. Грубер
Замена
Д. Шнегг
️️️️
С. Инголич
74'
Замена
Т. Хорват
️️️️
О. Китеишвили
74'
68'
Замена
М. Польстер
️️️️
М. Балтакса
ГОЛ! 3:2!
М. Саркария
Пас отдал
Д. Аффенгрубер
63'
ГОЛ! 2:2!
О. Китеишвили
Пас отдал
А. Прасс
62'
Замена
А. Прасс
️️️️
Э. Эмега
57'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Г. Вютрих
46'
39'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Табакович
Желтая карточка
Д. Аффенгрубер
36'
ГОЛ! 1:1!
М. Саркария
23'
10'
ГОЛ! 0:1!
Х. Табакович
Пас отдал
Д. Фиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
11
Манприт Саркария
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
3
Матан Балтакса
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
АП
9
Андреас Грубер
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Вильям Бевинг
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Оконкво
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
25
Инголич
8
Китеишвили
25
Хирлендер
11
Саркария
70
Силва Тейшейра
22
Эмега
4-1-1-2-2
1
Фрюхтль
4
Мартинс
5
Мюль
3
Балтакса
46
Хандль
8
Холланд
26
Ранфтль
36
Фиц
30
Фишер
9
Табакович
9
Грубер
25
Инголич
23
Шнегг
23
Шнегг
25
Инголич
5
Вютрих
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
5
Вютрих
22
Эмега
22
Прасс
22
Прасс
22
Эмега
8
Китеишвили
14
Хорват
14
Хорват
8
Китеишвили
70
Силва Тейшейра
11
Бевинг
11
Бевинг
70
Силва Тейшейра
3
Балтакса
43
Польстер
43
Польстер
3
Балтакса
9
Грубер
14
Доведан
14
Доведан
9
Грубер
Остались в запасе
Штурм
Аустрия
28
Йорг Зибенхандль
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
77
Александар Юкич
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Штурм - Аустрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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