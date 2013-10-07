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    Лауренциу Буш - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Лауренциу
    Фамилия Буш
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 августа 1987 (35 лет)
    Рост 173
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 21 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.03.2014 78' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Енисей (Красноярск)
    23.11.2013 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 1:0 Енисей (Красноярск)
    17.11.2013 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    10.11.2013 46' -90' Сочи (Сочи) 4:2 Енисей (Красноярск)
    69'
    03.11.2013 81' -90' Енисей (Красноярск) 2:4 Мордовия (Саранск)
    27.10.2013 Был в запасе Арсенал (Тула) 1:2 Енисей (Красноярск)
    23.10.2013 71' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Торпедо (Москва)
    85'
    18.10.2013 65' -90' Салют (Белгород) 1:1 Енисей (Красноярск)
    13.10.2013 1' -67' Енисей (Красноярск) 1:0 Луч (Владивосток)
    07.10.2013 1' -86' Балтика (Калининград) 0:0 Енисей (Красноярск)
    16.09.2013 1' -46' Енисей (Красноярск) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    45'
    10.09.2013 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:2 Енисей (Красноярск)
    05.09.2013 38' -90' Енисей (Красноярск) 3:1 Уфа (Уфа)
    28.08.2013 1' -70' Химик (Дзержинск) 1:0 Енисей (Красноярск)
    18.08.2013 1' -68' Оренбург (Оренбург) 2:2 Енисей (Красноярск)
    12.08.2013 1' -83' Енисей (Красноярск) 0:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    07.08.2013 63' -90' Енисей (Красноярск) 1:0 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    02.08.2013 1' -66' Енисей (Красноярск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    28.07.2013 1' -63' Енисей (Красноярск) 2:1 Сочи (Сочи)
    23.07.2013 46' -90' Мордовия (Саранск) 3:0 Енисей (Красноярск)
    18.07.2013 1' -65' Енисей (Красноярск) 1:3 Арсенал (Тула)
    20'
    13.07.2013 1' -77' Торпедо (Москва) 0:0 Енисей (Красноярск)
    07.07.2013 1' -46' Енисей (Красноярск) 1:4 Ротор (Волгоград)
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