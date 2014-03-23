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Лауренциу Буш
Статистика
Лауренциу Буш - статистика
Завершил карьеру
27 августа 1987 (39)
#7 | Нападающий
173 см | 73 кг
Румыния
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
21
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
0 : 0
23.03.2014
Енисей
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-Нальчик
1 : 0
23.11.2013
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Cибирь
1 : 0
17.11.2013
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Сочи
4 : 2
10.11.2013
Енисей
46' - 90'
69'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Енисей
2 : 4
03.11.2013
Мордовия
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Арсенал
1 : 2
27.10.2013
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Енисей
1 : 0
23.10.2013
Торпедо
71' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Салют
1 : 1
18.10.2013
Енисей
65' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Енисей
1 : 0
13.10.2013
Луч
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
0 : 0
07.10.2013
Енисей
1' - 86'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Енисей
1 : 0
16.09.2013
Нефтехимик
1' - 46'
45'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Ангушт
1 : 2
10.09.2013
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Енисей
3 : 1
05.09.2013
Уфа
38' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Химик
1 : 0
28.08.2013
Енисей
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
2 : 2
18.08.2013
Енисей
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Енисей
0 : 1
12.08.2013
СКА-Хабаровск
1' - 83'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Енисей
1 : 0
07.08.2013
Спартак-Нальчик
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Енисей
1 : 1
02.08.2013
Cибирь
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
2 : 1
28.07.2013
Сочи
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
3 : 0
23.07.2013
Енисей
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Енисей
1 : 3
18.07.2013
Арсенал
1' - 65'
20'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Торпедо
0 : 0
13.07.2013
Енисей
1' - 77'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
1 : 4
07.07.2013
Ротор
1' - 46'
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