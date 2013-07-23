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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Енисей
Мордовия - Енисей: обзор матча 23 июля 2013
Мордовия
23.07.2013, вторник, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
3 : 0
Завершен
Енисей
4'
А. Пазин
42'
Р. Мухаметшин (П)
63'
А. Хубутия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Енисей
Замена
М. Маркин
️️️️
Р. Мухаметшин
81'
79'
Желтая карточка
С. Лебамба
68'
Замена
П. Рожков
️️️️
А. Масловский
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Иванов
68'
65'
Замена
В. Галыш
️️️️
И. Ламбарский
ГОЛ! 3:0!
А. Хубутия
63'
Замена
А. Суворов
️️️️
А. Димидко
58'
46'
Замена
С. Лебамба
️️️️
Е. Круг
46'
Замена
Л. Буш
️️️️
Е. Иванов
42'
Желтая карточка
О. Лайзанс
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Мухаметшин
42'
21'
Желтая карточка
А. Никитин
15'
Желтая карточка
Д. Магадиев
ГОЛ! 1:0!
А. Пазин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
35
Акакий Хубутия
ЦЗ
22
Максим Будников
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Енисей
16
Сергей Бородин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
18
Евгений Круг
ЦЗ
22
Денис Магадиев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
7
Василий Пьянченко
ОП
14
Олег Лайзанс
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Мордовия
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
31
Максим Рогов
ЛП
16
Александр Суворов
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Енисей
77
Михаил Бородько
ВР
27
Станислав Лебамба
ПЗ
27
Павел Рожков
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
7
Лауренциу Буш
ПВ
4-1-3-2
1
Коченков
92
Голубев
22
Будников
40
Перендиа
35
Хубутия
11
Пазин
27
Гаглоев
2
Димидко
88
Иванов
23
Мухаметшин
48
Луценко
3-3-4
16
Бородин
22
Магадиев
80
Качан
4
Никитин
18
Круг
7
Пьянченко
33
Масловский
63
Рыжов
8
Иванов
19
Ламбарский
14
Лайзанс
23
Мухаметшин
93
Маркин
93
Маркин
23
Мухаметшин
88
Иванов
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
88
Иванов
2
Димидко
16
Суворов
16
Суворов
2
Димидко
33
Масловский
27
Рожков
27
Рожков
33
Масловский
18
Круг
27
Лебамба
27
Лебамба
18
Круг
19
Ламбарский
88
Галыш
88
Галыш
19
Ламбарский
8
Иванов
7
Буш
7
Буш
8
Иванов
Остались в запасе
Мордовия
Енисей
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
Главный тренер
Сергей Подпалый
77
Михаил Бородько
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Александр Алферов
Остались в запасе
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
Остались в запасе
77
Михаил Бородько
ВР
10
Азер Алиев
ЦП
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Александр Алферов
Статистика матча Мордовия - Енисей
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Стадион:
Старт
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