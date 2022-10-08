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    Георгиос Валерианос - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Георгиос
    Фамилия Валерианос
    Команда Ионикос
    Состав Основной
    Родной город Афины
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 февраля 1992 (31 год)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Ионикос 0:2 ОФИ Греция. Суперлига, 24 тур
    88' 90'
    19.02.2023 1' - 90' Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    90'
    Статистика по турнирам
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