Кевин Стюарт - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Стюарт
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 сентября 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Стюарт
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 сентября 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|14
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2020
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|14.02.2020
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:4
|Суонси (Суонси)
|27.11.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|4:0
|Престон (Престон)
|24.11.2019
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|09.11.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|02.11.2019
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|26.10.2019
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|19.10.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|05.10.2019
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|01.10.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|28.09.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Кардифф (Кардифф)
|23'
|21.09.2019
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|0:3
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|63'
|14.09.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:2
|Уиган Атлетик (Уиган)
|31.08.2019
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|24.08.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|44'
|20.08.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|38'
|17.08.2019
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|10.08.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|03.08.2019
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)