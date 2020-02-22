Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кевин Стюарт - статистика

Завершил карьеру
7 сентября 1993 (33)
#6 | Защитник
Англия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
14
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Престон
2 : 1
22.02.2020
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Халл Сити
4 : 4
14.02.2020
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Халл Сити
4 : 0
27.11.2019
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 2
24.11.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Халл Сити
0 : 1
09.11.2019
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Фулхэм
0 : 3
02.11.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Халл Сити
2 : 0
26.10.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
2 : 3
19.10.2019
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Хаддерсфилд Таун
3 : 0
05.10.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Халл Сити
1 : 0
01.10.2019
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
28.09.2019
Кардифф
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
0 : 3
21.09.2019
Халл Сити
1' - 90'
63'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
2 : 2
14.09.2019
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Миллуолл
1 : 1
31.08.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Халл Сити
1 : 3
24.08.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
44'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Халл Сити
0 : 1
20.08.2019
Блэкберн
1' - 90'
38'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Брентфорд
1 : 1
17.08.2019
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Халл Сити
2 : 1
10.08.2019
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Суонси
2 : 1
03.08.2019
Халл Сити
1' - 90'
Главные новости
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
5
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
1
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
3
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
9
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+