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    Кевин Стюарт - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Кевин
    Фамилия Стюарт
    Команда Блэкпул
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 сентября 1993 (29 лет)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 14 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2020 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    14.02.2020 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:4 Суонси (Суонси)
    27.11.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 4:0 Престон (Престон)
    24.11.2019 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 2:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    09.11.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.11.2019 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    26.10.2019 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Дерби Каунти (Дерби)
    19.10.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    05.10.2019 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    01.10.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    28.09.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Кардифф (Кардифф)
    23'
    21.09.2019 1' -90' Лутон Таун (Лутон) 0:3 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    63'
    14.09.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:2 Уиган Атлетик (Уиган)
    31.08.2019 1' -90' Миллуолл (Лондон) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    24.08.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    44'
    20.08.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:1 Блэкберн (Блэкберн)
    38'
    17.08.2019 1' -90' Брентфорд (Лондон) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    10.08.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Рединг (Рединг)
    03.08.2019 1' -90' Суонси (Суонси) 2:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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