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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Халл Сити
Брентфорд - Халл Сити: обзор матча 17 августа 2019
Брентфорд
17.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
72'
О. Уоткинс
53'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Халл Сити
Желтая карточка
Ж. Жанвье
83'
ГОЛ! 1:1!
О. Уоткинс
72'
64'
Желтая карточка
Р. Бурк
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боуэн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
4-2-1-1
1
Райя
3
Генри
18
Янссон
17
Жанвье
3
Дальсгаард
23
Нергор
8
Йенсен
7
Каньос
11
Уоткинс
3-2-3-1
25
Лонг
32
Бурк
30
де Вейс
3
Кингсли
6
Стюарт
2
Личай
36
Ирвин
10
Хонимэн
11
Гросицки
20
Боуэн
Остались в запасе
Брентфорд
Халл Сити
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
15
Камохело Мокоджо
ЦП
10
Саид Бенрахма
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Кит Эндрюс
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Брентфорд - Халл Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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