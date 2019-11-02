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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Халл Сити
Фулхэм - Халл Сити: обзор матча 02 ноября 2019
Фулхэм
02.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
0 : 3
Завершен
Халл Сити
57'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Халл Сити
Желтая карточка
С. Йохансен
74'
57'
ГОЛ! 0:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Ирвин
44'
Желтая карточка
Д. Ирвин
Желтая карточка
Х. Рид
37'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
14
Бобби Рид
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Фулхэм
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
4-3-1-2
13
Беттинелли
23
Брайан
26
Моусон
3
Рим
3
Одои
10
Йохансен
6
Рид
10
Кэрни
14
Рид
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
3-4-1
25
Лонг
2
Личай
30
де Вейс
32
Бурк
36
Ирвин
21
Тораль
20
Элдер
11
Гросицки
20
Боуэн
Остались в запасе
Фулхэм
Халл Сити
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Фулхэм - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
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