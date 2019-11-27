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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Престон
Халл Сити - Престон: обзор матча 27 ноября 2019
Халл Сити
27.11.2019, среда, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
4 : 0
Завершен
Престон
30'
Д. Боуэн
48'
Д. Магеннис (П)
51'
К. Гросицки
77'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Престон
ГОЛ! 4:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Д. Хонимэн
77'
Желтая карточка
Д. Бэтти
65'
56'
Желтая карточка
П. Галлахер
ГОЛ! 3:0!
К. Гросицки
Пас отдал
Д. Боуэн
51'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Магеннис
48'
ГОЛ! 1:0!
Д. Боуэн
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Престон
1
Деклан Радд
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Престон
35
Мэттью Хадсон
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
3-4-2
25
Лонг
2
Личай
32
Бурк
30
де Вейс
11
Гросицки
36
Ирвин
20
Элдер
18
Бэтти
9
Магеннис
20
Боуэн
1-5-1
1
Радд
5
Бауэр
4
Пирсон
14
Джонсон
12
Галлахер
4
Ледсон
29
Баркуйзен
24
Магуайр
Остались в запасе
Халл Сити
Престон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
35
Мэттью Хадсон
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
35
Мэттью Хадсон
ВР
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
10
Джош Хэрроп
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Халл Сити - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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