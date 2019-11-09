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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Вест Бромвич
Халл Сити - Вест Бромвич: обзор матча 09 ноября 2019
Халл Сити
09.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 16 тур
0 : 1
Завершен
Вест Бромвич
28'
Д. Ливермор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Вест Бромвич
Желтая карточка
Э. Личай
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
С. Джонстон
90'
Желтая карточка
Р. Сойерс
Желтая карточка
Й. де Вейс
87'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ливермор
Пас отдал
М. Перейра
16'
Желтая карточка
Д. Ливермор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Роман Сойерс
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Вест Бромвич
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-3-1
25
Лонг
6
Стюарт
32
Бурк
2
Личай
30
де Вейс
11
Гросицки
20
Элдер
36
Ирвин
20
Боуэн
4-1-3-1-1
26
Джонстон
5
Бартли
6
Аджайи
2
Ферлонг
22
Таунсенд
8
Ливермор
25
Филлипс
19
Диангана
14
Сойерс
10
Перейра
4
Робсон-Кану
Остались в запасе
Халл Сити
Вест Бромвич
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
26
Ахмед Хегази
ЦЗ
11
Крис Брант
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Халл Сити - Вест Бромвич
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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