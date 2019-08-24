Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Бристоль Сити
Халл Сити - Бристоль Сити: обзор матча 24 августа 2019
Халл Сити
24.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
1 : 3
Завершен
Бристоль Сити
44'
Д. Боуэн
41'
Б. Афобе (П)
78'
Р. Бурк (АГ)
80'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Бристоль Сити
87'
Желтая карточка
А. Вайманн
80'
ГОЛ! 1:3!
Б. Афобе
Пас отдал
А. Вайманн
78'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Бурк
63'
Желтая карточка
К. Палмер
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
К. Стюарт
44'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Афобе
35'
Желтая карточка
Т. Роуи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Джордж Хонимэн
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
15
Тэйлор Мур
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
3-3-1
25
Лонг
32
Бурк
30
де Вейс
6
Стюарт
11
Гросицки
36
Ирвин
10
Хонимэн
20
Боуэн
3-3-1-3
25
Бентли
15
Мур
26
Калас
17
Бэйкер
4
Массенго
10
Роуи
8
Браунхилл
13
Перейра
18
Вайманн
23
Афобе
18
Дьедиу
Остались в запасе
Халл Сити
Бристоль Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
47
Каллум О'Доуда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
18
Даниэль Бэтти
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
9
Джош Магеннис
ЦФ
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
85
Ники Мяенпяя
ВР
47
Каллум О'Доуда
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Халл Сити - Бристоль Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
Новости команд
Все
Халл Сити
Бристоль Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+