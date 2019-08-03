Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Халл Сити
Суонси - Халл Сити: обзор матча 03 августа 2019
Суонси
03.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
2 : 1
Завершен
Халл Сити
48'
Борха
49'
М. ван дер Хоорн
3'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Халл Сити
90'
+6
Желтая карточка
Э. Личай
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
88'
ГОЛ! 2:1!
М. ван дер Хоорн
Пас отдал
Н. Дайер
49'
ГОЛ! 1:1!
Борха
Пас отдал
Д. Фултон
48'
Желтая карточка
Б. Целина
10'
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Гросицки
Пас отдал
Д. Ирвин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Борха
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
4-2-1-2
28
Вудман
21
Бидуэлл
6
Родон
3
ван дер Хоорн
14
Робертс
6
Гримес
4
Фултон
43
Целина
12
Дайер
17
Борха
3-2-3-2
25
Лонг
30
де Вейс
2
Личай
32
Бурк
6
Стюарт
3
Кингсли
36
Ирвин
18
Бэтти
11
Гросицки
20
Боуэн
12
Дико
Остались в запасе
Суонси
Халл Сити
31
Ян Дханда
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Витор Матуш
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
Главный тренер
Витор Матуш
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Суонси - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 08:57
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 08:57
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+