Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мендес Сильвинью - статистика

Завершил карьеру
12 апреля 1974 (52)
| Защитник
173 см | 66 кг
Бразилия | Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Манчестер Сити
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
1 : 1
09.05.2010
Манчестер Сити
1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Сити
0 : 1
05.05.2010
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Сити
3 : 1
01.05.2010
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1 : 6
03.04.2010
Манчестер Сити
1' - 67'
66'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Сити
3 : 0
29.03.2010
Уиган Атлетик
87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
0 : 2
24.03.2010
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
1 : 2
21.03.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Сандерленд
1 : 1
14.03.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Челси
2 : 4
27.02.2010
Манчестер Сити
89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Сити
0 : 0
21.02.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2 : 0
09.02.2010
Болтон
84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Халл Сити
2 : 1
06.02.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
2 : 0
31.01.2010
Портсмут
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Эвертон
2 : 0
16.01.2010
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
4 : 1
11.01.2010
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вулверхэмптон
0 : 3
28.12.2009
Манчестер Сити
90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
2 : 0
26.12.2009
Сток Сити
1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
4 : 3
19.12.2009
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3 : 0
16.12.2009
Манчестер Сити
1' - 90'
61'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Болтон
3 : 3
12.12.2009
Манчестер Сити
1' - 90'
62'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
01.11.2009
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
2 : 2
25.10.2009
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
18.10.2009
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
1 : 1
05.10.2009
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 1
28.09.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 3
20.09.2009
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
4 : 2
12.09.2009
Арсенал
Был в запасе
Главные новости
Стало известно, что будет с Мостовым дальше
17:14
«Я должен вернуться в РПЛ, чтобы поднять уровень»: Абаскаль – о назначении в «Факел»
16:49
5
Аленичев прокомментировал возвращение в тульский «Арсенал»
16:23
Титов возвращается к тренерской работе
15:50
3
Стало известно наказание Рейсу из ЦСКА за хамское поведение
15:01
13
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
2
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
31
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
5
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+