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Манчестер Сити - Блэкберн
Манчестер Сити - Блэкберн: обзор матча 11 января 2010
Манчестер Сити
11.01.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Блэкберн
8'
К. Тевес
40'
М. Ричардс
49'
К. Тевес
90+1'
К. Тевес
72'
М. Гамст Педерсен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Блэкберн
ГОЛ! 4:1!
К. Тевес
Пас отдал
Робиньо
+1
Замена
Д. Боята
️️️️
М. Петров
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Б. Мварувари
Желтая карточка
М. Гамст Педерсен
ГОЛ! 3:1!
М. Гамст Педерсен
Замена
Робиньо
️️️️
К. Беллами
Замена
М. Ольссон
️️️️
Д. Данн
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
ГОЛ! 3:0!
К. Тевес
Пас отдал
Б. Мварувари
Замена
Н. Калинич
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
К. Эндрюс
ГОЛ! 2:0!
М. Ричардс
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
Б. Мварувари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
19
Мартин Петров
ПП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Блэкберн
17
Пол Робинсон
ВР
28
Гаэль Живе
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Райан Нельсен
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
8
Мортен Гамст Педерсен
ЛП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
42
Кейт Эндрюс
ЦП
7
Брэтт Эмертон
ПП
17
Дэвид Данн
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Блэкберн
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
22
Гарридо
4
Компани
4
Ричардс
5
Сабалета
39
Беллами
18
Бэрри
34
Де Йонг
19
Петров
32
Тевес
25
Мварувари
4-4-2
17
Робинсон
2
Якобсен
4
Самба
17
Нельсен
28
Живе
7
Эмертон
15
Н'Зонзи
42
Эндрюс
8
Педерсен
9
Ди Санто
17
Данн
19
Петров
28
Боята
28
Боята
19
Петров
39
Беллами
70
Робиньо
70
Робиньо
39
Беллами
25
Мварувари
24
Санта Крус
24
Санта Крус
25
Мварувари
17
Данн
13
Ольссон
13
Ольссон
17
Данн
42
Эндрюс
30
Хойлетт
30
Хойлетт
42
Эндрюс
9
Ди Санто
9
Калинич
9
Калинич
9
Ди Санто
Остались в запасе
Манчестер Сити
Блэкберн
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Остались в запасе
12
Джейсон Браун
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
2
Мичел Сальгадо
ПЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Сити - Блэкберн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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2 : 3
04.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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