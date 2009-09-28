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Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 28 сентября 2009
Манчестер Сити
28.09.2009, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Вест Хэм
8'
К. Тевес
33'
М. Петров
62'
К. Тевес
24'
К. Коул
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
Замена
М. Джонсон
️️️️
Г. Бэрри
+1
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Замена
З. Хайнс
️️️️
Л. Хименес
Замена
Д. Станислас
️️️️
Р. Ковач
ГОЛ! 3:1!
К. Тевес
Пас отдал
К. Беллами
Желтая карточка
У. Бридж
Желтая карточка
А. Диаманти
ГОЛ! 2:1!
М. Петров
ГОЛ! 1:1!
К. Коул
Пас отдал
Р. Ковач
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
М. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
6
Эрита Илунга
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
16
Марк Нобл
ЛП
8
Скотт Паркер
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
23
Алессандро Диаманти
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
84
Луис Хименес
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
23
Майкл Джонсон
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
5
Бондз Нгала
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
28
Джош Пейн
ЦП
18
Франк Ноубл
ЦФ
20
Завон Хайнс
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
3
Бридж
2
Туре
15
Лескотт
5
Сабалета
19
Петров
18
Бэрри
34
Де Йонг
98
Райт-Филлипс
32
Тевес
39
Беллами
4-4-2
31
Грин
36
Фобер
3
Да Кошта
5
Томкинс
6
Илунга
23
Диаманти
8
Паркер
15
Ковач
16
Нобл
84
Хименес
24
Коул
18
Бэрри
23
Джонсон
23
Джонсон
18
Бэрри
98
Райт-Филлипс
24
Санта Крус
24
Санта Крус
98
Райт-Филлипс
15
Ковач
19
Станислас
19
Станислас
15
Ковач
84
Хименес
20
Хайнс
20
Хайнс
84
Хименес
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
28
Стюарт Тэйлор
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
1
Питер Куруч
ВР
28
Джош Пейн
ЦП
5
Бондз Нгала
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
18
Франк Ноубл
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
28
Джош Пейн
ЦП
5
Бондз Нгала
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
18
Франк Ноубл
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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