Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бирмингем Сити - Манчестер Сити
Бирмингем Сити - Манчестер Сити: обзор матча 01 ноября 2009
Бирмингем Сити
01.11.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Манчестер Сити
Вторая желтая
Б. Фергюсон
+5
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Джером
Замена
М. Петров
️️️️
Р. Санта Крус
Желтая карточка
Р. Санта Крус
Замена
К. Фахи
️️️️
Д. МакФадден
Замена
С. Айрленд
️️️️
Н. Де Йонг
Желтая карточка
Д. МакФадден
Пенальти не реализован!
Д. МакФадден
Желтая карточка
У. Бридж
Желтая карточка
С. Данн
Желтая карточка
Б. Фергюсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
2
Стефен Карр
(К)
ЛЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
14
Дамьен Джонсон
ПЗ
24
Джеймс МакФадден
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
(К)
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
26
Ли Карсли
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
28
Гари МакШеффри
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
23
Майкл Джонсон
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
4-4-2
24
Тэйлор
2
Карр
24
Риджуэлл
24
Данн
14
Джонсон
24
МакФадден
8
Бойер
16
Фергюсон
7
Ларссон
15
Бенитес
35
Джером
4-4-2
24
Гивен
5
Сабалета
15
Лескотт
4
Компани
3
Бридж
98
Райт-Филлипс
34
Де Йонг
18
Бэрри
39
Беллами
32
Тевес
24
Санта Крус
35
Джером
9
Филлипс
9
Филлипс
35
Джером
24
МакФадден
18
Фахи
18
Фахи
24
МакФадден
24
Санта Крус
19
Петров
19
Петров
24
Санта Крус
34
Де Йонг
7
Айрленд
7
Айрленд
34
Де Йонг
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Манчестер Сити
28
Гари МакШеффри
ЦФ
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
26
Ли Карсли
ПП
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
28
Гари МакШеффри
ЦФ
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
26
Ли Карсли
ПП
Остались в запасе
23
Майкл Джонсон
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Бирмингем Сити - Манчестер Сити
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Сент-Эндрюс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Манчестер Сити
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
Вчера, 19:49
5
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+