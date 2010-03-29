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Манчестер Сити - Уиган Атлетик
Манчестер Сити - Уиган Атлетик: обзор матча 29 марта 2010
Манчестер Сити
29.03.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Уиган Атлетик
72'
К. Тевес
75'
К. Тевес
84'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Уиган Атлетик
Замена
Н. Онуоха
️️️️
Х. Гарридо
Замена
М. Сильвинью
️️️️
К. Тевес
ГОЛ! 3:0!
К. Тевес
Пас отдал
А. Джонсон
Замена
Д. Скотланд
️️️️
У. Родальега
Замена
С. Гохури
️️️️
М. Морено
Желтая карточка
Т. Брамбл
ГОЛ! 2:0!
К. Тевес
Пас отдал
Э. Адебайор
Желтая карточка
П. Шарнер
ГОЛ! 1:0!
К. Тевес
Пас отдал
П. Виейра
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Желтая карточка
Х. Гарридо
Красная карточка
Г. Колдуэлл
Замена
Ч. Н'Зогбиа
️️️️
Х. Томас
Травма
Х. Томас
Замена
К. Беллами
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
(К)
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
11
Адам Джонсон
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
32
Карлос Тевес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЛЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
(К)
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЛП
23
Уго Родальега
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
9
Марсело Морено
АП
16
Джеймс МакКарти
ПП
20
Пауль Шарнер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
39
Крейг Беллами
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
4-4-2
24
Гивен
22
Гарридо
4
Компани
2
Туре
5
Сабалета
11
Джонсон
34
Де Йонг
0
Виейра
98
Райт-Филлипс
32
Тевес
25
Адебайор
4-4-1-1
88
Стойкович
25
Мелхиот
5
Колдуэлл
19
Брамбл
3
Фигероа
16
МакКарти
23
Родальега
6
Томас
17
Диаме
9
Морено
20
Шарнер
32
Тевес
0
Сильвинью
0
Сильвинью
32
Тевес
22
Гарридо
5
Онуоха
5
Онуоха
22
Гарридо
98
Райт-Филлипс
39
Беллами
39
Беллами
98
Райт-Филлипс
9
Морено
2
Гохури
2
Гохури
9
Морено
6
Томас
28
Н'Зогбиа
28
Н'Зогбиа
6
Томас
23
Родальега
9
Скотланд
9
Скотланд
23
Родальега
Остались в запасе
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
12
Майк Поллит
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
4
Майка Ричардс
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
7
Скотт Синклейр
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Манчестер Сити - Уиган Атлетик
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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