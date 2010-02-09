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Манчестер Сити - Болтон
Манчестер Сити - Болтон: обзор матча 09 февраля 2010
Манчестер Сити
09.02.2010, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
31'
К. Тевес (П)
73'
Э. Адебайор
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Болтон
Замена
М. Сильвинью
️️️️
А. Джонсон
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Уилшир
Желтая карточка
П. Робинсон
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Т. Коэн
ГОЛ! 2:0!
Э. Адебайор
Пас отдал
П. Виейра
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
У. Бридж
Желтая карточка
Ф. Муамба
Замена
Д. Лескотт
️️️️
К. Туре
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
32
Карлос Тевес
ЛВ
0
Патрик Виейра
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
11
Адам Джонсон
ПВ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
24
Кевин Дэйвис
АП
72
Ли Чхун-Ен
ПВ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
4-3-2-1
24
Гивен
3
Бридж
2
Туре
4
Компани
5
Сабалета
0
Виейра
34
Де Йонг
18
Бэрри
32
Тевес
11
Джонсон
25
Адебайор
4-3-2-1
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
39
Найт
18
Риккеттс
4
Робинсон
21
Коэн
21
Муамба
10
Уилшир
72
Ли Чхун-Ен
24
Дэйвис
11
Элмандер
11
Джонсон
0
Сильвинью
0
Сильвинью
11
Джонсон
2
Туре
15
Лескотт
15
Лескотт
2
Туре
3
Бридж
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
3
Бридж
10
Уилшир
31
Тэйлор
31
Тэйлор
10
Уилшир
21
Коэн
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Коэн
Остались в запасе
Манчестер Сити
Болтон
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
19
Мартин Петров
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Манчестер Сити - Болтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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