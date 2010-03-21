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АПЛ 2026/2027
Фулхэм - Манчестер Сити
Фулхэм - Манчестер Сити: обзор матча 21 марта 2010
Фулхэм
21.03.2010, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Манчестер Сити
75'
Д. Мерфи (П)
8'
К. Тевес
37'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Манчестер Сити
+4
Замена
Н. Онуоха
️️️️
К. Беллами
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
А. Джонсон
Замена
Б. Хельге Риисе
️️️️
К. Бэйрд
Замена
Н. Де Йонг
️️️️
Р. Санта Крус
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Мерфи
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
З. Гера
Замена
К. Демпси
️️️️
Б. Замора
ГОЛ! 0:2!
К. Тевес
Пас отдал
К. Беллами
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Крис Смоллинг
ЛЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
15
Пол Кончески
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ПЗ
13
Дэнни Мерфи
ЛП
20
Золтан Гера
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
29
Саймон Дэйвис
ПП
16
Дэмьен Дафф
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
4
Венсан Компани
ЛЗ
22
Хавьер Гарридо
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ЛП
24
Роке Санта Крус
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
32
Карлос Тевес
ПП
39
Крейг Беллами
ЦФ
11
Адам Джонсон
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Фулхэм
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
14
Джонатан Грининг
ЦП
8
Бьорн Хельге Риисе
ПП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
4-4-2
32
Шварцер
6
Смоллинг
3
Хьюз
15
Кончески
22
Бэйрд
13
Мерфи
20
Гера
20
Этуху
29
Дэйвис
25
Замора
16
Дафф
4-4-2
24
Гивен
5
Сабалета
22
Гарридо
2
Туре
4
Компани
32
Тевес
24
Санта Крус
0
Виейра
18
Бэрри
11
Джонсон
39
Беллами
25
Замора
2
Демпси
2
Демпси
25
Замора
22
Бэйрд
8
Риисе
8
Риисе
22
Бэйрд
20
Гера
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
20
Гера
39
Беллами
5
Онуоха
5
Онуоха
39
Беллами
11
Джонсон
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
11
Джонсон
24
Санта Крус
34
Де Йонг
34
Де Йонг
24
Санта Крус
Остались в запасе
Фулхэм
Манчестер Сити
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
19
Паскаль Цубербюлер
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
14
Джонатан Грининг
ЦП
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Фулхэм - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Крэвен Коттедж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 17:55 (прямая)
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