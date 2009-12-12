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АПЛ 2026/2027
Болтон - Манчестер Сити
Болтон - Манчестер Сити: обзор матча 12 декабря 2009
Болтон
12.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
3 : 3
Завершен
Манчестер Сити
13'
И. Класнич
44'
Г. Кэхилл
54'
И. Класнич
29'
К. Тевес
45+2'
М. Ричардс
80'
К. Тевес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Манчестер Сити
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Э. Адебайор
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Ф. Муамба
ГОЛ! 3:3!
К. Тевес
Пас отдал
С. Айрленд
Замена
Й. Элмандер
️️️️
И. Класнич
Замена
Робиньо
️️️️
В. Компани
Вторая желтая
К. Беллами
Желтая карточка
К. Беллами
Желтая карточка
М. Сильвинью
Желтая карточка
Т. Коэн
Желтая карточка
К. Дэйвис
ГОЛ! 3:2!
И. Класнич
Пас отдал
М. Тэйлор
+2
ГОЛ! 2:2!
М. Ричардс
Пас отдал
К. Беллами
Желтая карточка
И. Класнич
+1
ГОЛ! 2:1!
Г. Кэхилл
Пас отдал
Г. Стейнссон
ГОЛ! 1:1!
К. Тевес
Пас отдал
В. Компани
Замена
С. Айрленд
️️️️
Ш. Райт-Филлипс
ГОЛ! 1:0!
И. Класнич
Пас отдал
Л. Чхун-Ен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
Манчестер Сити
24
Шей Гивен
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
39
Крейг Беллами
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
4
Венсан Компани
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ПП
32
Карлос Тевес
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Манчестер Сити
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
7
Стивен Айрленд
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
24
Кэхилл
39
Найт
31
Стейнссон
31
Тэйлор
21
Коэн
21
Муамба
72
Ли Чхун-Ен
39
Класнич
24
Дэйвис
4-4-2
24
Гивен
4
Ричардс
2
Туре
15
Лескотт
0
Сильвинью
98
Райт-Филлипс
18
Бэрри
4
Компани
39
Беллами
25
Адебайор
32
Тевес
21
Муамба
16
Дэйвис
16
Дэйвис
21
Муамба
39
Класнич
11
Элмандер
11
Элмандер
39
Класнич
98
Райт-Филлипс
7
Айрленд
7
Айрленд
98
Райт-Филлипс
4
Компани
70
Робиньо
70
Робиньо
4
Компани
25
Адебайор
24
Санта Крус
24
Санта Крус
25
Адебайор
Остались в запасе
Болтон
Манчестер Сити
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
Остались в запасе
28
Стюарт Тэйлор
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Болтон - Манчестер Сити
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 17:55 (прямая)
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