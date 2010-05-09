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Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 09 мая 2010
Вест Хэм
09.05.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
17'
Л. Боа Морте
21'
Ш. Райт-Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
Замена
Г. Каннингэм
️️️️
А. Джонсон
Замена
Д. Спенс
️️️️
А. Диаманти
Замена
К. Тевес
️️️️
Р. Санта Крус
Замена
М. Ричардс
️️️️
М. Сильвинью
Желтая карточка
Ф. Дапрела
Замена
Г. Франко
️️️️
К. Коул
Замена
Д. Станислас
️️️️
Л. Боа Морте
ГОЛ! 1:1!
Ш. Райт-Филлипс
Желтая карточка
Л. Боа Морте
18'
ГОЛ! 1:0!
Л. Боа Морте
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Луиш Боа Морте
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Манчестер Сити
13
Мартон Фулоп
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вест Хэм
1
Питер Куруч
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
Манчестер Сити
12
Гуннар Нильсен
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
4-3-1-2
31
Грин
4
Апсон
3
Да Кошта
5
Дапрела
36
Фобер
15
Ковач
8
Паркер
11
Боа Морте
23
Диаманти
25
Илан
24
Коул
4-4-2
13
Фулоп
5
Сабалета
4
Компани
2
Туре
0
Сильвинью
11
Джонсон
0
Виейра
98
Райт-Филлипс
34
Де Йонг
25
Адебайор
24
Санта Крус
11
Боа Морте
19
Станислас
19
Станислас
11
Боа Морте
23
Диаманти
12
Спенс
12
Спенс
23
Диаманти
24
Коул
9
Франко
9
Франко
24
Коул
11
Джонсон
8
Каннингэм
8
Каннингэм
11
Джонсон
0
Сильвинью
4
Ричардс
4
Ричардс
0
Сильвинью
24
Санта Крус
32
Тевес
32
Тевес
24
Санта Крус
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
1
Питер Куруч
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
12
Гуннар Нильсен
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Питер Куруч
ВР
39
Дэнни Гэббидон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
0
Бенни МакКарти
ЦФ
Остались в запасе
60
Абдисалам Ибрагим
ЦП
12
Гуннар Нильсен
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Аптон Парк
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