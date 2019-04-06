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Исмаэль Диоманд
Статистика
Исмаэль Диоманд - статистика
Завершил карьеру
28 августа 1992 (34), Абиджан
#4 | Полузащитник
Кот-д'Ивуар
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Кубок Африканских Наций 2015
Лига Европы 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
15
0
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
2 : 0
06.04.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0 : 1
31.03.2019
Кан
46' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
0 : 5
16.03.2019
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
3 : 1
10.03.2019
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Кан
1 : 2
02.03.2019
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
1 : 1
24.02.2019
Кан
1' - 90'
45'
90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0 : 0
17.02.2019
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Кан
0 : 1
13.02.2019
Нант
1' - 90'
59'
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1 : 0
09.02.2019
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
2 : 0
27.01.2019
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
0 : 1
20.01.2019
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
1 : 3
11.01.2019
Лилль
1' - 89'
42'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
2 : 2
22.12.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
2 : 1
18.12.2018
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
2 : 2
09.12.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
1 : 2
05.12.2018
Ним
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
1 : 1
01.12.2018
Кан
1' - 90'
62'
10'
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0 : 1
24.11.2018
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
0 : 0
11.11.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
2 : 1
22.09.2018
Кан
Был в запасе
35'
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