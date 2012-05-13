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Педро Ботельо
Статистика
Педро Ботельо - статистика
Завершил карьеру
14 декабря 1989 (36), Сальвадор
#26 | Полузащитник
188 см | 72 кг
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
14
0
1
4
0
Райо Вальекано
11
1
1
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
3 : 0
13.05.2012
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Мальорка
1 : 0
05.05.2012
Леванте
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 20 тур
Сарагоса
1 : 0
02.05.2012
Леванте
1' - 79'
78'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
3 : 1
28.04.2012
Гранада
1' - 85'
84'
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
1 : 1
22.04.2012
Леванте
1' - 87'
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
1 : 2
14.04.2012
Барселона
1' - 80'
44'
Испания. Примера, 33 тур
Спортинг
3 : 2
11.04.2012
Леванте
60' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 0
08.04.2012
Атлетико
57' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Валенсия
1 : 1
01.04.2012
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1 : 3
21.03.2012
Леванте
1' - 69'
59'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
1 : 0
10.03.2012
Леванте
57' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал
4 : 2
13.02.2012
Леванте
77' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
1 : 1
04.02.2012
Расинг
1' - 65'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
1 : 2
29.01.2012
Хетафе
1' - 69'
Испания. Примера, 17 тур
Барселона
4 : 0
29.11.2011
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 2
26.11.2011
Валенсия
64' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
0 : 0
20.11.2011
Райо Вальекано
68' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2 : 0
26.10.2011
Малага
1' - 90'
7'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0 : 2
23.10.2011
Райо Вальекано
54' - 90'
84'
Испания. Примера, 8 тур
Райо Вальекано
0 : 1
16.10.2011
Эспаньол
1' - 57'
Испания. Примера, 7 тур
Расинг
1 : 1
01.10.2011
Райо Вальекано
1' - 90'
80'
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1 : 2
21.09.2011
Леванте
1' - 77'
77'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
18.09.2011
Райо Вальекано
1' - 83'
4'
39'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
0 : 0
11.09.2011
Сарагоса
1' - 61'
35'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 1
28.08.2011
Райо Вальекано
1' - 85'
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