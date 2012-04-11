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Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Леванте
Спортинг - Леванте: обзор матча 11 апреля 2012
Спортинг
11.04.2012, среда, 22:00
Испания. Примера, 33 тур
3 : 2
Завершен
Леванте
22'
О. Трехо
74'
А. Лора
84'
Г. Сангой
16'
Вальдо
63'
В. Иборра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Леванте
Замена
А. Геззаль
️️️️
Хуанфран
ГОЛ! 3:2!
Г. Сангой
Желтая карточка
Н. Касес
Замена
Х. Баркеро
️️️️
Р. Суарес
ГОЛ! 2:2!
А. Лора
Пас отдал
М. Де лас Куэвас
Замена
Р. Леон
️️️️
П. Орфила
ГОЛ! 1:2!
В. Иборра
Пас отдал
Вальдо
Желтая карточка
П. Орфила
Замена
П. Ботельо
️️️️
Н. Эль-Жар
Замена
Г. Сангой
️️️️
Д. Баррал
Замена
Г. Перес Айосе
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
А. Ботиа
Желтая карточка
Д. Баррал
Желтая карточка
А. Лора
ГОЛ! 1:1!
О. Трехо
Пас отдал
Н. Касес
16'
ГОЛ! 0:1!
Вальдо
Пас отдал
Х. Вента
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Педро Орфила
ПЗ
11
Альберто Лора
ЛВ
18
Давид Баррал
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
27
Адриан Колунга
АП
10
Мигель Де лас Куэвас
ПВ
Главный тренер
Хавьер Клементе
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
15
Франциско Фаринос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Гарсиа Перес Айосе
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
22
Рикардо Леон
ЦП
8
Андре Каштру
АП
10
Гастон Сангой
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
4-2-3-1
25
Хуан Пабло
15
Канелья
14
Эрнандес
4
Ботиа
22
Орфила
18
Баррал
10
Касес
11
Лора
27
Колунга
10
Де лас Куэвас
8
Трехо
4-2-2-2
78
Мунуа
18
Вента
4
Наварро
18
Бальестерос
12
Хуанфран
15
Фаринос
10
Иборра
23
Вальдо
21
Суарес
25
Эль-Жар
2
Коне
22
Орфила
22
Леон
22
Леон
22
Орфила
27
Колунга
7
Айосе
7
Айосе
27
Колунга
18
Баррал
10
Сангой
10
Сангой
18
Баррал
21
Суарес
9
Баркеро
9
Баркеро
21
Суарес
25
Эль-Жар
26
Ботельо
26
Ботельо
25
Эль-Жар
12
Хуанфран
5
Геззаль
5
Геззаль
12
Хуанфран
Остались в запасе
Спортинг
Леванте
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Главный тренер
Хавьер Клементе
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
5
Альберто Ривера
ЦП
8
Андре Каштру
АП
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Клементе
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Спортинг - Леванте
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
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Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Эль Молинон
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