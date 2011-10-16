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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Эспаньол
Райо Вальекано - Эспаньол: обзор матча 16 октября 2011
Райо Вальекано
16.10.2011, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
56'
Ромарик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Эспаньол
Желтая карточка
Ж. Амат
Желтая карточка
Р. Тамудо
Желтая карточка
А. Аррибас
Замена
Х. Датоло
️️️️
Ромарик
Желтая карточка
Х. Фуэго
Замена
Р. Баэна
️️️️
Х. Маркес
Замена
А. Делибашич
️️️️
Пити
Замена
Д. Пачеко
️️️️
Х. Мовилья
Желтая карточка
Ромарик
Замена
Л. Бангура
️️️️
П. Ботельо
ГОЛ! 0:1!
Ромарик
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Васкес
Желтая карточка
Х. Маркес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Пити
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
5
Ромарик
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
9
Альваро Васкес
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
9
Коке
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
22
Даниэль Пачеко
ПП
7
Ласс Бангура
ЦФ
23
Андрия Делибашич
ЦФ
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
4-3-1-2
1
Хименес
20
Касадо
14
Аррибас
2
Тито
21
Фигерас
26
Мовилья
18
Фуэго
10
Пити
26
Ботельо
25
Мичу
23
Тамудо
4-3-1-2
1
Альварес
18
Форлин
15
Морено
5
Амат
12
Вила
21
Лопес
5
Ромарик
10
Хави Маркес
25
Верду
9
Гарсия
9
Васкес
26
Мовилья
22
Пачеко
22
Пачеко
26
Мовилья
26
Ботельо
7
Бангура
7
Бангура
26
Ботельо
10
Пити
23
Делибашич
23
Делибашич
10
Пити
5
Ромарик
23
Датоло
23
Датоло
5
Ромарик
10
Хави Маркес
15
Баэна
15
Баэна
10
Хави Маркес
9
Васкес
17
Фонте
17
Фонте
9
Васкес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Эспаньол
1
Давид Кобеньо
ВР
9
Коке
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
1
Кико Касилья
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
9
Коке
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Рауль Родригес
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Райо Вальекано - Эспаньол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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