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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Леванте
Райо Вальекано - Леванте: обзор матча 21 сентября 2011
Райо Вальекано
21.09.2011, среда, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Леванте
72'
Р. Тамудо
10'
Вальдо
29'
С. Бальестерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Леванте
Замена
М. Пальярдо
️️️️
Вальдо
Красная карточка
П. Ботельо
Пенальти не реализован!
Р. Тамудо
ГОЛ! 1:2!
Р. Тамудо
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Х.
Замена
Р. Суарес
️️️️
Х. Баркеро
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Р. Трасоррас
Желтая карточка
Пити
Замена
Д. Пачеко
️️️️
Р. Браво
Замена
Х. Мовилья
️️️️
М. Лабака
Желтая карточка
А. Делибашич
ГОЛ! 0:2!
С. Бальестерос
Пас отдал
Х. Баркеро
Желтая карточка
П. Лопес
10'
ГОЛ! 0:1!
Вальдо
Пас отдал
А. Коне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
4
Микель Лабака
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
26
Педро Ботельо
ЛВ
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
10
Пити
ЦП
23
Андрия Делибашич
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Леванте
78
Густаво Мунуа
ВР
12
Хуанфран
ЛЗ
18
Серхио Бальестерос
ЦЗ
3
Нано
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
20
Хуанлу
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
9
Хосе Баркеро
АП
23
Вальдо
ПВ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
7
Нестор Сусаета
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
22
Даниэль Пачеко
ПП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Леванте
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Хави Вента
ПЗ
14
Мигель Пальярдо
ЦП
21
Рубен Суарес
АП
7
Карлос Аранда
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-1-2
1
Хименес
4
Браво
4
Лабака
2
Тито
21
Фигерас
18
Фуэго
10
Трасоррас
10
Пити
26
Ботельо
25
Мичу
23
Делибашич
4-2-3-1
78
Мунуа
19
Лопес
18
Бальестерос
3
Нано
12
Хуанфран
10
Иборра
25
Торрес
23
Вальдо
9
Баркеро
20
Хуанлу
2
Коне
4
Лабака
26
Мовилья
26
Мовилья
4
Лабака
4
Браво
22
Пачеко
22
Пачеко
4
Браво
10
Трасоррас
23
Тамудо
23
Тамудо
10
Трасоррас
23
Вальдо
14
Пальярдо
14
Пальярдо
23
Вальдо
9
Баркеро
21
Суарес
21
Суарес
9
Баркеро
20
Хуанлу
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
20
Хуанлу
Остались в запасе
Райо Вальекано
Леванте
7
Нестор Сусаета
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Хави Вента
ПЗ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Остались в запасе
7
Нестор Сусаета
ЦП
1
Давид Кобеньо
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
18
Хави Вента
ПЗ
7
Карлос Аранда
ЦФ
Главный тренер
Хуан Игнасио Мартинес
Статистика матча Райо Вальекано - Леванте
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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