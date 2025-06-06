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Эммануэль Эменике
Новости
Эммануэль Эменике - новости
Завершил карьеру
10 мая 1987 (39), Отуоча
#10 | Нападающий
182 см | 90 кг
Нигерия
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Публикации
Эменике: «Если я и вернусь в футбол, то только в «Спартак»
27 октября
Ромуло назвал толстого игрока в «Спартаке», которого постоянно штрафовал Карпин
5 октября
4
Экс-спартаковец Эменике скучает по России
10 мая
1
Эменике прокомментировал возможное назначение Карпина в клуб Примеры
21 января
Эменике готов вернуться в «Спартак»
2025.06.06 21:09
1
Видео
Эменике покурил в день рождения в футболке «Спартака»
2025.05.14 09:11
1
Эменике ответил на вопрос, готов ли он купить «Спартак»
2024.09.20 13:36
2
Эменике согласен работать тренером в «Спартаке»
2024.09.20 12:08
1
Эменике заявил о готовности вернуться в «Спартак»
2024.09.12 22:23
6
Эменике: «Карпин мне как отец»
2024.09.12 11:00
2
Фото
Мангаш будет играть в «Спартаке» под номером Эменике и Кутепова
2024.09.10 20:10
1
Видео
Обращение Эменике к фанатам «Спартака»
2024.09.05 10:21
2
Макеев рассказал о драке Эменике и Ари в «Спартаке»
2024.08.14 16:05
5
Экс-спартаковец: «Надеюсь, однажды Карпин возглавит сборную Нигерии»
2023.09.28 07:56
4
Экс-игрок «Спартака» пожаловался, что Карпин не отвечает ему на сообщения
2023.09.27 13:27
5
Эменике назвал самое яркое воспоминание в России
2023.09.27 11:27
1
«Путин – сильный лидер, он справится с этим»: Эменике – об отстранении российских клубов от еврокубков
2023.09.13 12:39
Эменике рассказал, сталкивался ли с расизмом в России
2023.09.13 11:21
«Фантастический игрок был»: Эменике – о провалившемся таланте «Спартака»
2023.09.13 01:23
Эменике назвал самую популярную команду России после «Спартака»
2023.09.12 10:25
8
Эменике объяснил, почему закончил карьеру в 32 года
2023.09.09 15:46
«Это было невозможно»: экс-спартаковец Эменике – о трансфере в ЦСКА
2023.09.09 14:59
Эменике назвал единственный сложный момент за период карьеры в «Спартаке»
2023.09.09 14:00
Эменике перешел в «Спартак» по совету футболиста ЦСКА
2023.09.09 13:13
1
Эменике назвал самое странное событие за период карьеры в «Спартаке»
2023.09.09 12:12
2
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Гол Олусегуна – самый быстрый в истории РПЛ. Прежний рекорд принадлежал экс-форварду «Спартака»
2022.10.09 19:48
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Эменике: «Дзюба – хороший парень. Турецкая лига отлично ему подходит»
2022.08.23 09:00
Эменике – о «Спартаке»: «Рад видеть, что у одного из лучших клубов Европы все хорошо»
2022.05.30 01:35
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Видео
Эменике пожелал «Спартаку» удачи в матче с «Локомотивом»
2020.08.22 21:18
5
Экс-форвард «Спартака» Эменике покинул «Вестерло». В клубе он провел два месяца
2019.11.15 08:11
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