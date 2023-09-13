«Фантастический игрок был»: Эменике – о провалившемся таланте «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике высказался о провалившемся таланте Денисе Давыдове.

– Помнишь Дениса Давыдова? Он был русским Месси?

– Да, фантастический игрок был. Таким необходимо давать шансы – не в «Спартаке», так в менее статусных клубах. В одном из них Денис точно смог бы себя проявить.

Нельзя отпускать таких футболистов! Давыдов еще наберет свою форму – это отличный игрок.