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    • «Фантастический игрок был»: Эменике – о провалившемся таланте «Спартака»

    «Фантастический игрок был»: Эменике – о провалившемся таланте «Спартака»

    Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике высказался о провалившемся таланте Денисе Давыдове.

    – Помнишь Дениса Давыдова? Он был русским Месси?

    – Да, фантастический игрок был. Таким необходимо давать шансы – не в «Спартаке», так в менее статусных клубах. В одном из них Денис точно смог бы себя проявить.

    Нельзя отпускать таких футболистов! Давыдов еще наберет свою форму – это отличный игрок.

    • 28-летний Давыдов сейчас играет в Медиалиге.
    • Леонид Федун в свое время прозвал Дениса «русским Месси».

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    Источник: Sport24

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