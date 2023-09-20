«Меня это ***, честно»: экс-игрок «Спартака» Давыдов – о прозвище «Русский Месси»

Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов признался, что устал от прозвища «Русский Месси». Его так прозвал бывший владелец московского клуба Леонид Федун.

«Когда большой человек говорит такие слова, уже от этого не избавишься. Здесь все просто. Это надо принять просто и все. Но меня это ***, честно. В моменте это же даже было уже не смешно. Постоянно кто-нибудь: «О, Месси, Месси, Месси, Месси». На районе, в магазине, в метро, где угодно.

Первая реакция, когда увидел эту цитату? Я не помню, как отреагировал. Мне кажется, сказал, просто не подумав. Не вскружило ли голову? Нет. Я вообще спокойно отнесся к этому.

Леонид Арнольдович меня всегда подбадривал, очень помогал, верил. Общались с ним не раз. Сказал и сказал. Он сказал это после матча с «Црвеной Звездой», я тогда просто на кураже феерил, возил, брал и кайфовал, как и надо вообще играть всегда. После этого матча он сказал и все, живи теперь с этим», – сказал Давыдов.