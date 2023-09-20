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    • «Меня это ***, честно»: экс-игрок «Спартака» Давыдов – о прозвище «Русский Месси»

    «Меня это ***, честно»: экс-игрок «Спартака» Давыдов – о прозвище «Русский Месси»

    Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов признался, что устал от прозвища «Русский Месси». Его так прозвал бывший владелец московского клуба Леонид Федун.

    «Когда большой человек говорит такие слова, уже от этого не избавишься. Здесь все просто. Это надо принять просто и все. Но меня это ***, честно. В моменте это же даже было уже не смешно. Постоянно кто-нибудь: «О, Месси, Месси, Месси, Месси». На районе, в магазине, в метро, где угодно.

    Первая реакция, когда увидел эту цитату? Я не помню, как отреагировал. Мне кажется, сказал, просто не подумав. Не вскружило ли голову? Нет. Я вообще спокойно отнесся к этому.

    Леонид Арнольдович меня всегда подбадривал, очень помогал, верил. Общались с ним не раз. Сказал и сказал. Он сказал это после матча с «Црвеной Звездой», я тогда просто на кураже феерил, возил, брал и кайфовал, как и надо вообще играть всегда. После этого матча он сказал и все, живи теперь с этим», – сказал Давыдов.

    • Давыдов начал выступать за «Спартак» в сезоне-2012/2013.
    • Сейчас он играет в Медиалиге.

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    Источник: ютуб-канал «ГАС»

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    Сегодня, 12:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +731

      111ax 2 часа назад

      хм, никогда не слышал о нем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6209

      Питерский князь 2 часа назад

      Приувеличивает. Скорее всего, его говном клилут на району и в магазине, и в метро, и в кровати....
      :)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25295

      bset 2 часа назад

      То, что ему говорят про Месси в магазине, а не с трибун, о многом говорит)

      0
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      Рейтинг: +3159

      АЛЕКС 58 3 часа назад

      Месси,который феерит в Медиалиге...

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      Рейтинг: +3980

      acor94 > АЛЕКС 58 3 часа назад

      А чем млс не медиалига?)

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      Рейтинг: +3159

      АЛЕКС 58 > acor94 3 часа назад

      Я удивлен,почему он не в Барсе или в Реале

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