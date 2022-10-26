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    Писарев – о «русском Месси» Давыдове: «Если тебя ломает одна фраза, о чем тут можно говорить?»

    Тренер сборной России Николай Писарев высказался о нападающем «Химок» Денисе Давыдове.

    — Другой большой талант из вашей молодежной сборной — Денис Давыдов. Недавно он подписал контракт с клубом Медиалиги.

    — Вообще неинтересно — ну подписал и подписал. Про него просто скажу: много дифирамбов, а на выходе — ничего.

    — Ему сломала карьеру фраза про «русского Месси»?

    — В футболе должен быть характер, футбольный IQ, а умения только быстро бегать недостаточно. Если тебя ломает одна фраза, о чем тут можно говорить?

    — В «Химках» каким его застали?

    — Не развивающимся.

    — В голове или в ногах?

    — Одно без другого невозможно.

    — По тренировкам в «Химках» было понятно, что он не вернется на свой уровень?

    — Уровень у него был на детско‑юношеском этапе, его пик — юношеская сборная 95 года. Но он не единственный, кому не удался переход во взрослый футбол. Такого много и в успешных футбольных странах.

    • 27-летний форвард перешел в «Химки» в июле.
    • С тех пор он отыграл только один тайм в кубковом матче с «Пари НН».
    • Теперь Давыдов будет совмещать выступления за подмосковный клуб и медиакоманду «Reality».

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    Источник: «Матч ТВ»

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