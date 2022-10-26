Писарев – о «русском Месси» Давыдове: «Если тебя ломает одна фраза, о чем тут можно говорить?»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о нападающем «Химок» Денисе Давыдове.

— Другой большой талант из вашей молодежной сборной — Денис Давыдов. Недавно он подписал контракт с клубом Медиалиги.

— Вообще неинтересно — ну подписал и подписал. Про него просто скажу: много дифирамбов, а на выходе — ничего.

— Ему сломала карьеру фраза про «русского Месси»?

— В футболе должен быть характер, футбольный IQ, а умения только быстро бегать недостаточно. Если тебя ломает одна фраза, о чем тут можно говорить?

— В «Химках» каким его застали?

— Не развивающимся.

— В голове или в ногах?

— Одно без другого невозможно.

— По тренировкам в «Химках» было понятно, что он не вернется на свой уровень?

— Уровень у него был на детско‑юношеском этапе, его пик — юношеская сборная 95 года. Но он не единственный, кому не удался переход во взрослый футбол. Такого много и в успешных футбольных странах.