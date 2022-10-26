Писарев – о «русском Месси» Давыдове: «Если тебя ломает одна фраза, о чем тут можно говорить?»

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о нападающем «Химок» Денисе Давыдове.
— Другой большой талант из вашей молодежной сборной — Денис Давыдов. Недавно он подписал контракт с клубом Медиалиги.
— Вообще неинтересно — ну подписал и подписал. Про него просто скажу: много дифирамбов, а на выходе — ничего.
— Ему сломала карьеру фраза про «русского Месси»?
— В футболе должен быть характер, футбольный IQ, а умения только быстро бегать недостаточно. Если тебя ломает одна фраза, о чем тут можно говорить?
— В «Химках» каким его застали?
— Не развивающимся.
— В голове или в ногах?
— Одно без другого невозможно.
— По тренировкам в «Химках» было понятно, что он не вернется на свой уровень?
— Уровень у него был на детско‑юношеском этапе, его пик — юношеская сборная 95 года. Но он не единственный, кому не удался переход во взрослый футбол. Такого много и в успешных футбольных странах.