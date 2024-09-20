Эменике ответил на вопрос, готов ли он купить «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о своих занятиях после завершения карьеры.

– Чем занимаешься сейчас в Нигерии?

– У меня самый разный бизнес. Первый – больница, второй – отель. Так что последнее время занят этим.

– Если у тебя есть несколько организаций в Нигерии, почему бы не создать что‑то в России? Или купить «Спартак» и играть там в стартовом составе…

– Не знаю. Наверное, пока не готов к такому.

– Недавно появилось фото, где ты сидишь у себя дома. Люди очень удивились количеству золота вокруг. Видел ли дома лучше твоего?

– Очень приятно, что многие оценили. Безусловно, мой дом хорош. Но видел много людей, у которых дома лучше моего.