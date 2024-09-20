Эменике ответил на вопрос, готов ли он купить «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о своих занятиях после завершения карьеры.
– Чем занимаешься сейчас в Нигерии?
– У меня самый разный бизнес. Первый – больница, второй – отель. Так что последнее время занят этим.
– Если у тебя есть несколько организаций в Нигерии, почему бы не создать что‑то в России? Или купить «Спартак» и играть там в стартовом составе…
– Не знаю. Наверное, пока не готов к такому.
– Недавно появилось фото, где ты сидишь у себя дома. Люди очень удивились количеству золота вокруг. Видел ли дома лучше твоего?
– Очень приятно, что многие оценили. Безусловно, мой дом хорош. Но видел много людей, у которых дома лучше моего.
- Эменике выступал за «Спартак» в 2011–2013 годах, провел 51 матч, забил 24 гола.
- Последним клубом 37-летнего нигерийца был «Вестерло» в 2019 году.