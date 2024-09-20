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    Эменике ответил на вопрос, готов ли он купить «Спартак»

    Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о своих занятиях после завершения карьеры.

    – Чем занимаешься сейчас в Нигерии?

    – У меня самый разный бизнес. Первый – больница, второй – отель. Так что последнее время занят этим.

    – Если у тебя есть несколько организаций в Нигерии, почему бы не создать что‑то в России? Или купить «Спартак» и играть там в стартовом составе…

    – Не знаю. Наверное, пока не готов к такому.

    – Недавно появилось фото, где ты сидишь у себя дома. Люди очень удивились количеству золота вокруг. Видел ли дома лучше твоего?

    – Очень приятно, что многие оценили. Безусловно, мой дом хорош. Но видел много людей, у которых дома лучше моего.

    • Эменике выступал за «Спартак» в 2011–2013 годах, провел 51 матч, забил 24 гола.
    • Последним клубом 37-летнего нигерийца был «Вестерло» в 2019 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.09.2024 13:36
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    Комментарии (2)
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    oyabun
    1726832655
    А где же фото?
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