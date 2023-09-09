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    Эменике перешел в «Спартак» по совету футболиста ЦСКА

    Экс-нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, с кем советовался перед трансфером в московский клуб.

    «Фенербахче» тогда хотел, чтобы я остался, но я отказался. Мысленно я не был в порядке – мне нужно было поменять команду.

    У меня было на руках два предложения – от «Рубина» и «Спартака». Я позвонил Чиди Одиа из ЦСКА и спросил его мнение. Он сказал мне переходить в «Спартак», потому что это большой и уважаемый клуб.

    И я ни разу не пожалел о своeм выборе. Изначально я разное слышал о России, но когда приехал, то встретил доброжелательных людей. Мой опыт – такой, поэтому и рад вернуться», – заявил Эменике.

    • Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
    • Форвард забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 51 матче.
    • Эменике сегодня поучаствует в игре, посвященной памяти Ильи Цымбаларя.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34304

      oyabun 6 часов назад

      Неплохой был нападающий, и в команду удачно вписался, но Спартак поспешил его быстро продать потому что получил хорошее предложение.

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