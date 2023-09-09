Эменике перешел в «Спартак» по совету футболиста ЦСКА

Неплохой был нападающий, и в команду удачно вписался, но Спартак поспешил его быстро продать потому что получил хорошее предложение.
Экс-нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал, с кем советовался перед трансфером в московский клуб.
«Фенербахче» тогда хотел, чтобы я остался, но я отказался. Мысленно я не был в порядке – мне нужно было поменять команду.
У меня было на руках два предложения – от «Рубина» и «Спартака». Я позвонил Чиди Одиа из ЦСКА и спросил его мнение. Он сказал мне переходить в «Спартак», потому что это большой и уважаемый клуб.
И я ни разу не пожалел о своeм выборе. Изначально я разное слышал о России, но когда приехал, то встретил доброжелательных людей. Мой опыт – такой, поэтому и рад вернуться», – заявил Эменике.
- Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
- Форвард забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 51 матче.
- Эменике сегодня поучаствует в игре, посвященной памяти Ильи Цымбаларя.