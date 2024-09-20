Эменике согласен работать тренером в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике заявил о готовности войти в тренерский штаб красно-белых.

– Ты во всех своих интервью говорил, что, возможно, еще поиграешь в футбол на профессиональном уровне. До сих пор не закончил карьеру?

– Нет, сейчас могу сказать, что повесил бутсы на гвоздь.

– Хотел бы поработать в «Спартаке»?

– Надеюсь на это. Мне было бы приятно приехать и поработать здесь.

– Чем бы хотел заниматься в клубе?

– В зависимости от того, что нужно «Спартаку». Готов быть вторым тренером, работать в молодежной команде.