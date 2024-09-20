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    Эменике согласен работать тренером в «Спартаке»

    Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике заявил о готовности войти в тренерский штаб красно-белых.

    – Ты во всех своих интервью говорил, что, возможно, еще поиграешь в футбол на профессиональном уровне. До сих пор не закончил карьеру?

    – Нет, сейчас могу сказать, что повесил бутсы на гвоздь.

    – Хотел бы поработать в «Спартаке»?

    – Надеюсь на это. Мне было бы приятно приехать и поработать здесь.

    – Чем бы хотел заниматься в клубе?

    – В зависимости от того, что нужно «Спартаку». Готов быть вторым тренером, работать в молодежной команде.

    • Эменике выступал за «Спартак» в 2011–2013 годах, провел 51 матч, забил 24 гола.
    • Последним клубом 37-летнего нигерийца был «Вестерло» в 2019 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.09.2024 12:08
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    alefreddy
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