Эменике согласен работать тренером в «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике заявил о готовности войти в тренерский штаб красно-белых.
– Ты во всех своих интервью говорил, что, возможно, еще поиграешь в футбол на профессиональном уровне. До сих пор не закончил карьеру?
– Нет, сейчас могу сказать, что повесил бутсы на гвоздь.
– Хотел бы поработать в «Спартаке»?
– Надеюсь на это. Мне было бы приятно приехать и поработать здесь.
– Чем бы хотел заниматься в клубе?
– В зависимости от того, что нужно «Спартаку». Готов быть вторым тренером, работать в молодежной команде.
- Эменике выступал за «Спартак» в 2011–2013 годах, провел 51 матч, забил 24 гола.
- Последним клубом 37-летнего нигерийца был «Вестерло» в 2019 году.