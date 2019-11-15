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  • Экс-форвард «Спартака» Эменике покинул «Вестерло». В клубе он провел два месяца

Экс-форвард «Спартака» Эменике покинул «Вестерло». В клубе он провел два месяца

15 ноября 2019, 08:11
5

Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике расторг контракт с «Вестерло».

«Эммануэль Эменике и «Вестерло» по обоюдному согласию приняли решение закончить сотрудничество. Несмотря на многочисленные усилия, приложенные обеими сторонами, мы поняли, что игрок не может быть доведен до уровня, который хотели бы видеть обе стороны. «Вестерло» благодарит Эммануэля за выбор и доверие к клубу, а тот благодарен клубу за предоставленную возможность», – говорится в официальном заявлении бельгийского клуба.

  • За пять матчей за «Вестерло» Эменике не забил ни одного гола.
  • Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.

Источник: Официальный сайт «Вестерло»
Бельгия. Про-Лига Вестерло Эменике Эммануэль
Комментарии (5)
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Ушат Помоев
1573797355
Эх хорошо играл за Спартак!!!
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Добрый Бобер
1573797828
Сдулся окончательно.
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Plyash
1573816479
Помним,качественный был игрок.
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yeоvil
1573821869
Заpаботок на ставкаx -> portal-bet.ru
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zigbert
1573825491
Блеснул ярко в Спартаке но постепенно затух.
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