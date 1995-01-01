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    Экс-форвард «Спартака» Эменике покинул «Вестерло». В клубе он провел два месяца

    Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике расторг контракт с «Вестерло».

    «Эммануэль Эменике и «Вестерло» по обоюдному согласию приняли решение закончить сотрудничество. Несмотря на многочисленные усилия, приложенные обеими сторонами, мы поняли, что игрок не может быть доведен до уровня, который хотели бы видеть обе стороны. «Вестерло» благодарит Эммануэля за выбор и доверие к клубу, а тот благодарен клубу за предоставленную возможность», – говорится в официальном заявлении бельгийского клуба.

    • За пять матчей за «Вестерло» Эменике не забил ни одного гола.
    • Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.

    Источник: Официальный сайт «Вестерло»

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