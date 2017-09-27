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Эммануэль Эменике
Статистика
Эммануэль Эменике - статистика
Завершил карьеру
10 мая 1987 (39), Отуоча
#10 | Нападающий
182 см | 90 кг
Нигерия
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Турция. Суперлига 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Чемпионат мира 2014
Кубок Африканских Наций 2013
Лига чемпионов 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Турнир четырех 2013
Copa del Sol 2012
Лига чемпионов 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Товарищеские матчи 2012
Лига Европы 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпиакос
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 2 тур
Ювентус
2 : 0
27.09.2017
Олимпиакос
1' - 90'
Лига чемпионов, 1 тур
Олимпиакос
2 : 3
12.09.2017
Спортинг
62' - 90'
Лига чемпионов, 3 раунд
Олимпиакос
2 : 2
02.08.2017
Партизан
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Партизан
1 : 3
25.07.2017
Олимпиакос
Был в запасе
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