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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Олимпиакос
Ювентус - Олимпиакос: обзор матча 27 сентября 2017
Ювентус
27.09.2017, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
69'
Г. Игуаин
80'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Олимпиакос
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
80'
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
69'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
27
Стефано Стураро
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Олимпиакос
1
Силвио Прото
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
14
Саша Зделар
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Олимпиакос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Константинос Фортунис
АП
3-3-1-2
1
Буффон
26
Сандро
14
Кьеллини
15
Барцальи
27
Стураро
8
Матюиди
7
Куадрадо
11
Коста
9
Манджукич
21
Дибала
4-1-2-3
1
Прото
43
Николау
3
Энгелс
90
Фигейраш
33
Кутрис
14
Зделар
15
Ромао
8
Оджиджа-Офое
92
Себа
27
Пардо
10
Эменике
Остались в запасе
Ювентус
Олимпиакос
13
Войцех Щесны
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
22
Марко Марин
АП
7
Константинос Фортунис
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Ювентус - Олимпиакос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
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