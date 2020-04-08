Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Виктор Вальдес - статистика

Завершил карьеру
14 января 1982 (44), Оспиталет-де-Льобрегат
#26 | Вратарь
183 см | 78 кг
Испания
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидлсбро
27
-33
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Мидлсбро
0 : 0
08.04.2017
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Халл Сити
4 : 2
05.04.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Суонси
0 : 0
02.04.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Мидлсбро
1 : 3
19.03.2017
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сток Сити
2 : 0
04.03.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
1 : 0
25.02.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Мидлсбро
0 : 0
11.02.2017
Эвертон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
1 : 0
04.02.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Мидлсбро
1 : 1
31.01.2017
Вест Бромвич
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Мидлсбро
1 : 3
21.01.2017
Вест Хэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Уотфорд
0 : 0
14.01.2017
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 1
31.12.2016
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Бернли
1 : 0
26.12.2016
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Мидлсбро
3 : 0
17.12.2016
Суонси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Мидлсбро
0 : 3
14.12.2016
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Мидлсбро
1 : 0
05.12.2016
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лестер
2 : 2
26.11.2016
Мидлсбро
1' - 90'
90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Мидлсбро
0 : 1
20.11.2016
Челси
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
05.11.2016
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Мидлсбро
2 : 0
29.10.2016
Борнмут
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
0 : 0
22.10.2016
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Мидлсбро
0 : 1
16.10.2016
Уотфорд
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вест Хэм
1 : 1
01.10.2016
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Мидлсбро
1 : 2
24.09.2016
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Эвертон
3 : 1
17.09.2016
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Мидлсбро
1 : 2
10.09.2016
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Мидлсбро
1 : 1
13.08.2016
Сток Сити
1' - 90'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
5
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
2
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+