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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Мидлсбро
Арсенал - Мидлсбро: обзор матча 22 октября 2016
Арсенал
22.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Мидлсбро
90'
+2
Замена
К. Стуани
️️️️
А. Негредо
85'
Замена
С. Даунинг
️️️️
Г. Рамирес
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
М. Эль-Ненни
74'
Замена
Лукас
️️️️
А. Ивоби
67'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Месут Озил
АП
6
Мохамед Эль-Ненни
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
28
Адам Форшоу
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Адам Клэйтон
АП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Лукас
ЦФ
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чех
18
Монреаль
6
Косиельни
13
Мустафи
2
Бельерин
13
Коклен
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4-1-1-3-1
26
Вальдес
19
Барраган
4
Айяла
23
Гибсон
32
Фрэнд
15
де Рон
28
Форшоу
24
Траоре
7
Клэйтон
11
Рамирес
21
Негредо
6
Эль-Ненни
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
7
Лукас
7
Лукас
17
Ивоби
11
Рамирес
19
Даунинг
19
Даунинг
11
Рамирес
21
Негредо
7
Стуани
7
Стуани
21
Негредо
Остались в запасе
Арсенал
Мидлсбро
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Арсенал - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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