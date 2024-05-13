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Виктор Вальдес
Новости
Виктор Вальдес - новости
Завершил карьеру
14 января 1982 (44), Оспиталет-де-Льобрегат
#26 | Вратарь
183 см | 78 кг
Испания
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Публикации
Только один вратарь провел за «Барселону» больше матчей, чем тер Стеген
2024.05.13 22:45
Хави назвал лучших вратарей в истории «Барселоны»
2024.03.08 13:32
Рыжиков: «Барселона» рассматривала меня на замену Вальдесу»
2024.02.16 21:33
Тер Стеген провел 150-й сухой матч за «Барселону» – больше только у 2 вратарей
2023.03.13 10:40
Пост
Де Росси – в «Боке», Вальдес – в «МЮ»: какие рандомные трансферы в футболе вы знаете
2022.09.28 13:20
3
Mundo Deportivo: Вальдес станет тренером вратарей «Барселоны»
2021.03.08 23:43
2
Фото
Вальдес – главный тренер «Орты» из четвертого испанского дивизиона
2020.05.29 10:54
1
Нойер опередил Вальдеса и вышел на четвертое место по количеству игр в Лиге чемпионов среди вратарей
2020.02.25 23:15
Вальдес уволен с поста главного тренера «Барселоны» U-19
2019.10.07 14:13
3
Football Espana: Вальдес покинет пост тренера «Барселоны» U19 из-за конфликта с Клюйвертом
2019.10.04 23:58
1
Вальдес: «Мне кажется, что «Зенит» находится на правильном пути»
2019.08.10 10:49
5
Вальдес похвалил академию «Зенита»
2019.08.07 14:50
2
Фото
Вальдес возглавил молодежную команду «Барселоны» U19
2019.07.19 16:51
3
В «Барселоне» подтвердили, что ведут переговоры о возвращении в клуб Вальдеса
2019.07.06 16:52
12
Вальдес может вернуться в «Барселону» и получить работу в клубной академии
2019.06.27 19:37
1
Sport.es: Вальдес может войти в тренерский штаб Хави в «Аль-Садде»
2019.05.10 19:18
Виктор Вальдес готовится стать тренером. Он пришел на тренировку «Леганеса» и законспектировал ее
2018.05.02 21:41
2
Виктор Вальдес совершил кражу на стройке в Эстонии
2018.03.09 23:06
8
Видео
Вальдес завершил карьеру в 35 лет
2018.01.04 13:51
12
Вальдес расторг контракт с «Мидлсбро» по обоюдному согласию
2017.05.24 17:12
Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» Вальдеса
2017.05.10 15:08
7
Фото
Вальдес: «Когда футбол сказал мне «нет», лишь Каранка дал шанс»
2017.03.16 18:09
1
Фото
Вальдес стал игроком «Мидлсбро»
2016.07.07 20:45
6
Вальдес продолжит карьеру в «Мидлсбро»
2016.07.07 01:25
1
Вальдес может перейти в «Манчестер Сити»
2016.06.26 09:39
1
Вальдес завершит сезон в «Манчестер Юнайтед»
2016.04.29 21:02
2
Гвардиола хочет видеть Вальдеса в «Манчестер Сити»
2016.02.11 11:47
3
Вальдес: «В «МЮ» сказали, что «Стандарт» - большой клуб»
2016.02.10 08:00
2
Вальдес: «Счастлив, что вышел на поле после восьми месяцев работы в одиночестве»
2016.01.31 08:06
Вальдес дебютировал в «Стандарте»
2016.01.31 07:10
2
1
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