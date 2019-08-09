Вальдес: «Мне кажется, что «Зенит» находится на правильном пути»

Главный тренер юношеской команды «Барселоны» Виктор Вальдес поделился впечатлениями после товарищеской игры с «Зенитом-2».

– Общее впечатление о сопернике? Что успели отметить?

– «Зенит» – это команда, играющая на хорошем уровне, в целом мое мнение о российских игроках, что игроки физически сильные и в «Зените» собраны талантливые игроки и поэтому впечатление у меня самое хорошее.

– Как вам условия от нашей Академии, как вам условия, которые есть в Академии, как думаете, могла бы здесь тренироваться «Барселона»?

– Прекрасные впечатления. Все, что я здесь видел, включая два матча и вокруг, все устройство Академии на хорошем уровне, у «Зенита» хорошая команда и персонал тоже прекрасный, поэтому я имею много хороших впечатлений от того, что видел.

Важно, что все это служит для образования, для развития детей. Мне кажется, что «Зенит» находится на правильном пути и самое главное, чтобы ребята из этой Академии попадали в главную команду, играли в Лиге чемпионов и побеждали».