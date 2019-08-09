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    Вальдес: «Мне кажется, что «Зенит» находится на правильном пути»

    Главный тренер юношеской команды «Барселоны» Виктор Вальдес поделился впечатлениями после товарищеской игры с «Зенитом-2».

    – Общее впечатление о сопернике? Что успели отметить?

    – «Зенит» – это команда, играющая на хорошем уровне, в целом мое мнение о российских игроках, что игроки физически сильные и в «Зените» собраны талантливые игроки и поэтому впечатление у меня самое хорошее.

    – Как вам условия от нашей Академии, как вам условия, которые есть в Академии, как думаете, могла бы здесь тренироваться «Барселона»?

    – Прекрасные впечатления. Все, что я здесь видел, включая два матча и вокруг, все устройство Академии на хорошем уровне, у «Зенита» хорошая команда и персонал тоже прекрасный, поэтому я имею много хороших впечатлений от того, что видел.

    Важно, что все это служит для образования, для развития детей. Мне кажется, что «Зенит» находится на правильном пути и самое главное, чтобы ребята из этой Академии попадали в главную команду, играли в Лиге чемпионов и побеждали».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1618

      SarJr 45 минут назад

      только кажется))))

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      Рейтинг: +1146

      Derzkiy1 1 час назад

      Вальдесу посрать на этот клуб , зачем такие глупые новости? Ещё может Бэкхем скажет , что Тамбов на правильном пути?

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      Рейтинг: +715

      Alekxei Z. 1 час назад

      Привезли , потренировали , покормили и всё думаю за счёт Народного достояния. Как истинно вежливый человек , конечно надо отблагодарить хозяев. Ну если не на поле ( 1:4 ), то на словах...Бомжи как женщины , любят ушами...Вы на правильном пути...Возьмитесь все за руки и идите на....

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      Рейтинг: +7253

      KLIM777 > Alekxei Z. 1 час назад

      Да за счет твоей зарплаты)) Стол накрыли. В следующем месяце получишь писю на воротник))

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      Рейтинг: +715

      Alekxei Z. > KLIM777 53 минуты назад

      Ну что вам моя ЗП, капля в море. Обсасывайте Газпром, сосите -сосите вам надо, вас много. Питер - город гениев и миллионеров, которые ведут Россию в светлое будущие. Вы на правильном пути !!!

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      Рейтинг: +7253

      KLIM777 > Alekxei Z. 51 минуту назад

      Причем тут Питер, Валера? Из покон веков все бабло уходит в Моковию. Только в Московии скапливается больше всего денег. В том числе от твоего любимого Газпрома о котором ты вспоминаешь каждый день.

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      Рейтинг: +715

      Alekxei Z. > KLIM777 45 минут назад

      Клим , а ты в Кремле хоть одного москвича видел ? Убогий , на груди твоей бомжатине что написано ??? Вы даже читать не умеете .

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      Рейтинг: +7253

      KLIM777 > Alekxei Z. 42 минуты назад

      А ты вообще в Москве хоть одного Москвича видел, кроме машины? Меня не интересует, кто там Москвич, а кто не Москвич. Факт, что все бабки страны оседают в Москве. Достаточно посмотреть сколько станций метро открывается В Питере и сколько в Москве. И задаться вопросом, куда уходит народное достояние.

      А твоя пена в обед мало кого интересует. На груди ничего не написано, я ведь не как ты, не пишу имена всех своих бывших))

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