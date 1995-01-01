Вальдес возглавил молодежную команду «Барселоны» U19

Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес возглавил молодежную команду каталонцев из игроков возрастом до 19 лет.

37-летний футболист заключил с клубом контракт до июня 2020 года с возможностью продления еще на один сезон.

Команда «Барселоны» U19 начнет подготовку к сезону 29 июля, а 27 августа сыграет с молодежкой «Аякса» в матче открытия нового стадиона имени Йохана Кройфа.