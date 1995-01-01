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    Вальдес возглавил молодежную команду «Барселоны» U19

    Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес возглавил молодежную команду каталонцев из игроков возрастом до 19 лет.

    37-летний футболист заключил с клубом контракт до июня 2020 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Команда «Барселоны» U19 начнет подготовку к сезону 29 июля, а 27 августа сыграет с молодежкой «Аякса» в матче открытия нового стадиона имени Йохана Кройфа.

    • Вальдес – воспитанник каталонцев, выступал за основную команду с 2002-го по 2014 год.
    • В составе «Барселоны» вратарь провел 536 матчей (239 – на ноль) и пропустил 441 гол. Стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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