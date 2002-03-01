Вальдес может вернуться в «Барселону» и получить работу в клубной академии

«Барселона» рассматривает вариант с возвращением в структуру клуба бывшего вратаря Виктора Вальдеса.

Как сообщает Sport.es, 37-летний специалист может получить должность тренера в академии каталонцев.

В «Барселоне» впечатлены первыми успехами Вальдеса, который привел юношескую команду «Мораталас» к чемпионству в своей группе в региональной лиге Мадрида.