Вальдес может вернуться в «Барселону» и получить работу в клубной академии

«Барселона» рассматривает вариант с возвращением в структуру клуба бывшего вратаря Виктора Вальдеса.
Как сообщает Sport.es, 37-летний специалист может получить должность тренера в академии каталонцев.
В «Барселоне» впечатлены первыми успехами Вальдеса, который привел юношескую команду «Мораталас» к чемпионству в своей группе в региональной лиге Мадрида.
- Вальдес – воспитанник «Барселоны».
- За основную команду каталонцев голкипер дебютировал в сезоне-2002/03.
- Всего в составе «Барсы» он провел 536 матчей и пропустил 441 гол.