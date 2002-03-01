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    Вальдес может вернуться в «Барселону» и получить работу в клубной академии

    «Барселона» рассматривает вариант с возвращением в структуру клуба бывшего вратаря Виктора Вальдеса.

    Как сообщает Sport.es, 37-летний специалист может получить должность тренера в академии каталонцев.

    В «Барселоне» впечатлены первыми успехами Вальдеса, который привел юношескую команду «Мораталас» к чемпионству в своей группе в региональной лиге Мадрида.

    • Вальдес – воспитанник «Барселоны».
    • За основную команду каталонцев голкипер дебютировал в сезоне-2002/03.
    • Всего в составе «Барсы» он провел 536 матчей и пропустил 441 гол.

    Источник: Sport.es

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