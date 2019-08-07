Вальдес похвалил академию «Зенита»

Тренер «Барселоны» U19 Виктор Вальдес прокомментировал поражение каталонской команды в товарищеском матче с «Зенитом» U19 (0:1).

«Зенит» – хорошая команда, видно, что она достаточно сыграна, видно, что у них идет сезон, что они играют. Команда очень хорошо работала в защите, и нам с трудом удавалось продвигаться вперед. Что касается игроков, разных можно выделить, но особенно я хотел бы отметить прекрасную игру вратаря «Зенита» Даниила Одоевского.

Наша команда уже две недели активно тренируется, игроки находятся в определенном состоянии, однако, надо отметить, что «Зенит» поддавливал и прессинговал. Если мы преодолевали первый оборонительный рубеж, они перестраивались. Часто нам приходилось обороняться и обходить с флангов, чтобы просто обойти эту хорошо выстроенную систему. У нас не получилось сделать все, что мы хотели и сыграть именно так, как мы хотели. Однако, нам кажется, в целом получился неплохой матч и зрителям он понравился. Мы будем стараться играть в дальнейшем лучше.

Результат всегда важен. Я всегда хочу выигрывать и ненавижу проигрывать. Но надо учитывать тот этап, на котором находится наша команда. У нас в разгаре сборы, мы еще только тренируемся и готовимся, а наши соперники уже проводят игры сезона, они гораздо лучше сработались. Наш следующий соперник, я ожидаю, это будет хорошо физически готовая команда. Если я не ошибаюсь, то команда в среднем в возрасте до 23 лет, однако мы будем готовы к этому матчу, мы будем стараться победить, как и всегда.

Петербург – замечательный город, мне уже довелось здесь побывать когда-то давно со сборной Испании. И вообще Россия — это прекрасная страна, я уважаю ее историю, ее культуру. Что касается стадиона, это прекрасный стадион, здесь созданы все условия для футбола, они очень способствуют роста и развитию футболистов, юным зенитовцам очень повезло. Они должны отдавать отчет, что далеко не у всех есть такие условия и такой прекрасный стадион, где все почти по-настоящему», – цитирует Вальдеса пресс-служба «Зенита».