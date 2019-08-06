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    Зырянов: «Барселону» всегда приятно обыгрывать. Ребята запомнили поражение в прошлом году»

    Тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов подвел итог победе над «Барселоной»-U19 в товарищеском матче (1:0).

    «Конечно, «Барселону» всегда приятно обыгрывать. В прошлом сезоне мы уступили — 1:3, сейчас победили. Ребята, принимавшие участие в том матче, это запомнили и приложили все усилия, чтобы на этот раз выиграть.

    В первой половине встречи вышел смешанный состав — с футболистами 2002 года рождения, у которых было меньше игровой практики, а также ребятами постарше из «Зенита-2».

    Во втором тайме появился уже полноценный молодeжный состав. Почерпнули для себя много всего, но скажу об этом ребятам в раздевалке. Видно, что нужно прибавлять в контроле мяча и не только.

    Не сказал бы, что «Барселона» переигрывала нас по ходу встречи. Во втором тайме соперник больше владел мячом, но моменты создавали обе команды. Возможно, соперник чувствовал себя сильнее, потому что они — «Барселона». А наши ребята немного волновались по этой же причине», — сказал бронзовый призер Евро-2008.

    • Зырянов выступал за «Зенит» с 2007-го года и вошел в тренерский штаб дубля в 2014-м, после окончания карьеру.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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