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Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
Манчестер Юнайтед - Мидлсбро: обзор матча 31 декабря 2016
Манчестер Юнайтед
31.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
85'
А. Марсьяль
86'
П. Погба
67'
Г. Лидбиттер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
90'
+2
Желтая карточка
К. Чамберс
ГОЛ! 2:1!
П. Погба
Пас отдал
Х. Мата
86'
ГОЛ! 1:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
З. Ибрагимович
85'
82'
Замена
Фабио
️️️️
А. Траоре
78'
Замена
А. Клэйтон
️️️️
Г. Лидбиттер
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
К. Смоллинг
72'
67'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лидбиттер
Пас отдал
А. Негредо
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Феллайни
64'
Замена
М. Рохо
️️️️
Д. Блинд
64'
63'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
С. Даунинг
Желтая карточка
Д. Блинд
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Антони Марсьяль
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-5-2
43
Де Хеа
17
Блинд
6
Смоллинг
3
Байи
25
Феллайни
22
Мхитарян
8
Погба
21
Эррера
25
Валенсия
9
Марсьяль
11
Ибрагимович
4-1-3-1-1
26
Вальдес
32
Фрэнд
20
Эспиноcа
23
Гибсон
12
Чамберс
15
де Рон
19
Даунинг
28
Форшоу
7
Лидбиттер
24
Траоре
21
Негредо
17
Блинд
5
Рохо
5
Рохо
17
Блинд
25
Феллайни
64
Мата
64
Мата
25
Феллайни
6
Смоллинг
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
6
Смоллинг
24
Траоре
2
Фабио
2
Фабио
24
Траоре
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
7
Клэйтон
7
Лидбиттер
19
Даунинг
11
Рамирес
11
Рамирес
19
Даунинг
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
77
Джесси Лингард
ЛВ
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Мидлсбро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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