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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Мидлсбро - Манчестер Юнайтед
Мидлсбро - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 марта 2017
Мидлсбро
19.03.2017, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
77'
Р. Жестеде
30'
М. Феллайни
62'
Д. Лингард
90+3'
Л. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Манчестер Юнайтед
90'
+4
Замена
М. Дармиан
️️️️
М. Рэшфорд
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Л. Валенсия
80'
Замена
А. Марсьяль
️️️️
Д. Лингард
ГОЛ! 1:2!
Р. Жестеде
77'
69'
Замена
М. Рохо
️️️️
Х. Мата
Замена
А. Траоре
️️️️
Г. Рамирес
68'
Замена
Р. Жестеде
️️️️
Г. Лидбиттер
67'
62'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лингард
Пас отдал
Х. Мата
Желтая карточка
А. Клэйтон
33'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Феллайни
Пас отдал
Э. Янг
25'
Желтая карточка
Ф. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
11
Гастон Рамирес
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Стюарт Даунинг
РФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Майкл Кэррик
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
4-1-2-3
26
Вальдес
19
Барраган
20
Эспиноcа
23
Гибсон
2
Фабио
15
де Рон
7
Лидбиттер
7
Клэйтон
11
Рамирес
21
Негредо
19
Даунинг
4-3-3
43
Де Хеа
3
Байи
4
Джонс
6
Смоллинг
15
Янг
25
Валенсия
25
Феллайни
16
Кэррик
9
Рэшфорд
64
Мата
77
Лингард
11
Рамирес
24
Траоре
24
Траоре
11
Рамирес
7
Лидбиттер
39
Жестеде
39
Жестеде
7
Лидбиттер
64
Мата
5
Рохо
5
Рохо
64
Мата
9
Рэшфорд
36
Дармиан
36
Дармиан
9
Рэшфорд
77
Лингард
9
Марсьяль
9
Марсьяль
77
Лингард
Остались в запасе
Мидлсбро
Манчестер Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
6
Адлан Гедиура
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
Главный тренер
Айтор Каранка
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Мидлсбро - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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