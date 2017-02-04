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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Мидлсбро
Тоттенхэм - Мидлсбро: обзор матча 04 февраля 2017
Тоттенхэм
04.02.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
58'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Мидлсбро
Замена
В. Янссен
️️️️
Г. Кейн
90'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Д. Алли
88'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Х. Сон
81'
79'
Замена
П. Бэмфорд
️️️️
А. Траоре
62'
Замена
К. Стуани
️️️️
С. Даунинг
62'
Замена
А. Гедиура
️️️️
А. Форшоу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Кейн
58'
38'
Желтая карточка
М. де Рон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
8
Мусса Дембеле
ПП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
28
Адам Форшоу
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
19
Стюарт Даунинг
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
39
Руди Жестеде
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
15
Дайер
23
Алдервейрелд
2
Уокер
2
Ваньяма
8
Дембеле
7
Сон
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
4-1-2-1-2
26
Вальдес
2
Фабио
23
Гибсон
12
Чамберс
20
Эспиноcа
15
де Рон
7
Клэйтон
28
Форшоу
24
Траоре
21
Негредо
19
Даунинг
8
Алли
4
Уинкс
4
Уинкс
8
Алли
7
Сон
17
Сиссоко
17
Сиссоко
7
Сон
9
Кейн
14
Янссен
14
Янссен
9
Кейн
28
Форшоу
6
Гедиура
6
Гедиура
28
Форшоу
24
Траоре
45
Бэмфорд
45
Бэмфорд
24
Траоре
19
Даунинг
7
Стуани
7
Стуани
19
Даунинг
Остались в запасе
Тоттенхэм
Мидлсбро
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Ким Хелльберг
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Ким Хелльберг
Статистика матча Тоттенхэм - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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